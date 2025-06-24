AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Mayıs'ta Yıllık %39,7 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research işbirliğiyle oluşturulan AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,7 artarak 4 bin 226 puana yükseldi. Ekonomist Fatih Keresteci, bu artışın enflasyonun üzerinde olduğunu ve reel büyümenin kaydedildiğini belirtti.

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 39,7 artarak 4 bin 226 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research işbirliğinde oluşturulan endeksin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 39,7 artarak 4 bin 226 puana ulaştı. Endeksteki artışın yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ekonomist Fatih Keresteci, AVM ciro endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, "TÜFE enflasyonu ile arındırıldığında yüzde 3,2'lik reel büyüme kaydedildi. Reel endeks seviyesi olarak bakınca son 5 ayın en yüksek seviyesiyle karşı karşıyayız. Bu tablo bize nisandaki ciddi yavaşlamanın ardından mayısta toparlanma yaşandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kategori bazında en yüksek büyümenin yüzde 51,4 ile giyimde gerçekleştiğine işaret eden Keresteci, hipermarket ve yiyecek-içecek alt kalemlerinin de reel büyüme kaydettiğini anlattı.

"Ziyaretçi sayısı azalsa da ciro endeksi reel anlamda büyüdü"

Keresteci, ayakkabı satışlarının nisanda olduğu gibi mayısta da zayıf bir performans izlediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kalemdeki zayıflığı tek bir nedenle izah etmek pek mümkün değil. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimden son dönemde ölçeği büyüdüğü iddia edilen taklit ürünlere varan birçok nedeni ön plana çıkarabiliriz. Ziyaretçi sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalsa da son 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Yıllık bazda ziyaretçi sayısı azalırken ciro endeksinin reel bir büyüme kaydetmesi ise kişi bazlı tüketimin arttığı yorumunu yaptırabilir. Gelir dağılımında mütemadiyen yaşanmakta olan bozulmanın daha az sayıda tüketiciyi daha çok hacimde tüketime teşvik ettiğini biliyoruz."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'in tanınmış iş insanlarından Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti

İş insanı Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.