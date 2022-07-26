AVM işletmecisini protesto eden mülk sahipleri tapularını yırttı

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde mülk sahipleri, işletmeci firmayla aralarındaki problemlerden dolayı tapu yırtma eylemi gerçekleştirdi. Mülk sahipleri AVM işletmesini yapan şirketi protesto etti.

İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde mülk sahipleri, sözleşme süresinin dolduğunu belirttikleri AVM işletmesini yapan firmayı yönetimi bırakmadığı gerekçesiyle protesto etti. Söz konusu AVM önünde toplanan mülk sahipleri üzerinde "İşgalci firma mülklerimizi terket", "Mülk sahibiyiz işgalci değil", "Alın teri döktük işgalciye bırakmayız", "Güçlü olan değil haklı olan çalışacak" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Mülk sahipleri adına açıklama yapan AVM Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bilgi, AVM'nin 10 yıllığına işletmeci firmaya kiralandığını, sözleşmenin 27 Mart 2022'de sona erdiğini söyledi.

İşletmeci firmanın 403 mülk sahibinin hakkını gasp ettiğini savunan Bilgi, 7 seçimdir oy birliğiyle seçilen yönetim kurulunun işletmeci firmaya karşı hukuk mücadelesinin sürdüğünü vurguladı. Bilgi, sözleşme süresi dolduğu için çıkartmak istedikleri işletmecinin mülk sahiplerini tehdit ettiğini, bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını öne sürdü.

Haklarının gasp edildiğini vurgulayan Bilgi, "10 yılın sonunda hakkımıza kavuşmayı beklerken işletmeci firma türlü bahane ve oyunlarla hala işgalci olmaya devam etmektedir. Tahliye davası açtıktan sonra işletmeci firma tarafından üyelerimize 30'un üstünde dava açılmış ve bir nevi dava bombardımanına tutulmuş bulunmaktayız" dedi.

Mülk sahipleri adına konuşan Bilgi, "İşletmeci topladığı kiranın yüzde 30'unu bize ödemektedir. Toplanan paradan hakkımıza düştüğü söylenen rakam bölgedeki ev kiralarının 4'te biri bile değildir. Yurt dışındaki ve ülkemizdeki üyelerimizin tırnaklarıyla kazıyarak ve alın teri dökerek aldığı mülklerine çökmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin en düşük kirasını alan mülk sahipleri artık bu durumun sona ermesini ve firmanın burayı terk etmesini istemektedir" şeklinde konuştu.

Bilgi, "İstanbul'un göbeğinde yaşanan bu zulme ve haksızlığa artık son verilmelidir. Resmen malımıza çökülmeye çalışılmaktadır. Devlet büyüklerimizden konuyla ilgilenmelerini ve aileleriyle birlikte 2 bine yakın mağdur insana yardım etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Tapularını yırttılar

Basın açıklamasının ardından mağdur olduklarını belirten mülk sahipleri beraberinde getirdikleri tapularını yırtarak artık dükkanlarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

İşletmeci firma: "Kiramızı ödüyoruz ve hukuki süreci takip ediyoruz"

Öte yandan konuya ilişkin işletmeci firmadan da açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu yapının 2012 yılında metruk bir haldeyken kiralandığı, yatırım yapılarak bugünkü haline getirildiği aktarıldı. Açıklamada kiraların mülk sahiplerine her ay gününden önce ödendiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "Gelinen noktada, bazı mülk sahipleri önceki yıla göre TÜFE'nin de üzerinde yaptığımız yüzde 88'lik kira artışını beğenmeyerek bizi tahliye etmek için davalar açtı. Üzerine türlü iftiralarla ve algı yaratarak firmamızın adını lekelemeye bizi bezdirmeye çalışıyorlar. Kira bedellerinin arttığını kabul ediyoruz. Zaten biz de yüzde 88 arttırmışız. Biz de bu kiraları çarşıdaki esnaftan topluyoruz. Mülk sahiplerinin talepleri ile esnaf arasında denge sağlamaya çalışıyoruz. Bundan daha fazla artış yapılırsa esnaf kepenk kapatacak o zaman mülk sahipleri kirayı kimden alacak? Burada binlerce kişi ekmek yiyor. Biz işimizin başındayız. Kiramızı ödüyoruz ve hukuki süreci takip ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi