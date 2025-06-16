AviLease, Airbus'tan 40 Uçak Siparişi Verdi

Suudi Arabistan merkezli uçak kiralama şirketi AviLease'in, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a 10 adet A350F kargo uçağı ve 30 adet A320neo siparişi verdiği bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada, söz konusu satın alma anlaşmasının Paris Air Show'da imzalandığı belirtildi.

AviLease'in 40 adetlik kesin siparişini 22 adet A350F ve 55 adet A320neo jete kadar çıkarabilme opsiyonuna sahip olduğu da aktarıldı.