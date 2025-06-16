AviLease, Airbus'tan 40 Uçak Siparişi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan merkezli AviLease, Airbus'a 10 adet A350F kargo uçağı ve 30 adet A320neo siparişi verdi. Anlaşma Paris Air Show'da imzalandı.

Suudi Arabistan merkezli uçak kiralama şirketi AviLease'in, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a 10 adet A350F kargo uçağı ve 30 adet A320neo siparişi verdiği bildirildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada, söz konusu satın alma anlaşmasının Paris Air Show'da imzalandığı belirtildi.

AviLease'in 40 adetlik kesin siparişini 22 adet A350F ve 55 adet A320neo jete kadar çıkarabilme opsiyonuna sahip olduğu da aktarıldı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.