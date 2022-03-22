Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Belediyesi tarafından kurulan İstihdam Merkezi son bir yılda bin 500 vatandaşı iş sahibi yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ; "İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz" dedi.

'Sosyal Belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek vatandaşların her türlü sorununa çözüm arayan Avcılar Belediyesi işsizliğe karşı "İstihdam Seferberliği" başlattı. Başkan Turan Hançerli'nin talimatıyla bir yıl önce Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi, Avcılarda iş arayan vatandaşların umudu oldu.

Bir yılda bin 500 kişi iş buldu

İş arayan vatandaşlarla birebir ilgilenen Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İş arayanlar ile işçi arayanların bir araya getirildiği merkezde, aranan iş ve işçi profiline uygun talepler özel sektöre iletiliyor.

Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam Merkezi, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. İstihdam Merkezi'nde profesyonel danışmanlar tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Avcılar Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler,' 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Komşularımızın her zaman yanındayız"

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarda en büyük sorunlardan birisinin işsizlik olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; "İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla 1 yılda bin 500'den fazla komşumuza iş olanağı sağladık. Komşularımızın her ihtiyacında daima yanındayız. İş arayan Avcılarlı komşularımız 444 6 989 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Kariyer Merkezi Birimimize taleplerini iletebilirler" dedi. - İSTANBUL