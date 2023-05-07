Av Yasağıyla Balık Fiyatları Yükseliyor

Düzce Akçakocalı balıkçı esnafı Tuncay Gür, av yasağının başlamasıyla birlikte balık fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Fiyatların kıymaya yakın olduğunu belirten Gür, vatandaşların da kilo yerine yarım kilo balık aldığını ifade etti.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Av yasağının başlamasıyla balık fiyatlarında artış gözleniyor. Düzce Akçakocalı balıkçı esnafı Tuncay Gür, "Balık fiyatları, yasak geldiğinden bu yana, ufak kayıklar tuttuğu için, biraz da az olduğu için kıyma ile kafa kafaya yarışıyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık satan esnaf Tuncay Gür, av yasağının başlamasıyla birlikte balık fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Gür, şöyle konuştu:

"Balık fiyatları, yasak geldiğinden bu yana, ufak kayıklar tuttuğu için, biraz da az olduğu için kıyma ile kafa kafaya yarışıyor. Fiyatlar kıymaya yakın. En pahalı balık ise Çinekop ve Barbun. Sarı kanat Çinekop 350 TL, iri Barbun 300 TL. Vatandaş bir kilo balık almak yerine yarım kilo alıyor, daha az alan olmasa da hiç alamayanlar var" diye konuştu.

Tezgahtaki balık fiyatları ise şöyle:

"Çinekop 350 TL, İstavrit 120 TL, Barbun 300 TL, Hamsi 120 TL, Levrek 75 TL, dilim Somon 180 TL, Alabalık 40 TL."