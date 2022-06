Av yasağına rağmen Eskişehir'deki balık tezgahları dolu - Haberler

Türkiye'de büyük kayıklar için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından küçük kayık ve olta balıkçılığı sayesinde Eskişehir'de tezgahlar boş kalmadı.

Uluslararası sularda gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla avlanma yasağı bir süre önce başladı. Av yasağının başlamasıyla balık tezgahlarında çeşitlilik azalırken, fiyatlarda da artış yaşandı. Av yasağında büyük kayıkların denize açılamadığını, küçük kayıkların ise hala avlanabildiğini söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, çeşitliliğin az olmasına rağmen balık tezgahlarının dolu olduğunu söyledi. Balık severlerin balıksız kalmadığını belirten Şahin, "Av sezonu biteli yaklaşık bir buçuk ay oldu. Şu anda büyük kayıkların, fabrika türü kayıkların balığa çıkması yasak. Ufak kayıklar yine devam ediyor. Bunun yanı sıra olta balıkçılığı ve ufak ağ balıkçılığı var. İstavrit, hamsi, sardalya ve mezgit gelmeye devam ediyor. Yani her türlü balık geliyor şu an. İnsanlar 'Balık sezonu bitti, yasak' gibi şeyler diyor ama böyle bir şey yok. Ufak kayıklar avlanmaya devam ettiği için her türlü balık geliyor. Kimse balıksız kalmıyor, yine müşterilerimize balık getirip sunuyoruz" dedi.

"AĞUSTOSTAN SONRA FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLAR"

Eskişehir Taşbaşı bölgesinde balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balık fiyatlarının talep olmadığı için yüksek olduğunu belirtti. Kış aylarına oranla talebin azaldığını, sadece çok seven insanların balık aldığından bahseden Şahin, "Kış aylarına bakarak talep biraz düşük, bu da fiyatlara yansıyor. Talep az olduğu için fiyatlar biraz yüksek ama yine de seven insan alıyor, vazgeçemiyor balıktan. İstavrit 50, sardalya 40, levrek 120, çupra ise 90 liradan satışta. Ağustosa kadar böyle devam eder, daha sonra fiyatlar düşmeye başlar" dedi.

