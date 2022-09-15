Av yasağı sonrası tezgahlarda balık bolluğu

Balık avı sezonunun başlaması ile Isparta'da balık tezgahları doldu. İzmir 'den temin edilen balıklar Isparta'daki balıkçı esnafının tezgahlarında yerini aldı.

Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte balık tezgahları bereketlendi. Balık avı sezonunun başlaması ile Isparta'da balık tezgahları dolarken geçen yıl yetersiz seviyede olan balık, uygulanan yasaklar ve denizin temiz tutulması ile bereketini arttırdı. İzmir 'den getirilen hamsi, palamut, sardalya ve istavrit gibi birçok balık satışa sunuldu.

Balığın bu sezon beklenilen seviyenin üzerinde olduğunu söyleyen esnaf Murat Korkmaz "Geçen yıla göre, bu yıl balıkların daha fazla olduğunu görüyoruz, bu sebep ile fiyatlar uygun. Geçen yıla göre bu yıl palamut çok, bolluk olmasının sebepleri de yaz aylarının güzel geçmesi, yavrulama döneminde denizlere zarar verilmemesi ve getirilen kısıtlamalar, yasaklar. Bunun faydasını çok gördük. Şu anda sardalya, hamsi, palamut, istavrit bol. Palamut üç kişilik bir ailenin sofrasında tüketebileceği fiyata geldi. Palamut' un kilosu 40-50 TL. Bu ay yiyebilecekleri en sağlıklı balıklar palamut, sardalya. Izgara şeklinde olacak yada fırında buğlama şeklinde olacak " dedi. - ISPARTA