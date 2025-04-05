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Av Sezonuna Veda: Balıklar Tezgahlarda

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Karadeniz'de sezonun son balıkları tezgahlara geliyor. Av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Balıkçılar, son günlerde vatandaşların deniz balıkları tüketmesini öneriyor.

Av sezonuna 15 Nisan'da veda: Sezonun son balıkları tezgahlarda

SAMSUN - Karadeniz'in hırçın sularından çıkarak sofraları şenlendiren sezonun son balıkları, tezgahları süslüyor.

1 Eylül'de balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek başladığı deniz av sezonu, 15 Nisan'da bitecek. Yumurtlama dönemine girecek mezgit, hamsi, istavrit, çinekop ve barbun gibi deniz balıkları 15 Nisan'dan itibaren avlanamayacak. Bereketli geçen sezondan memnun kaldıklarını ifade eden balıkçılar, vatandaşları sezonun son mevsim balıklarını tüketmeye davet etti.

"Son 10 günde deniz balıklarının tüketilmesini öneriyorum"

10 gün sonra tezgahlarda kültür balıklarının satılacağına dikkat çeken balık satıcısı Yaşar Köse, "Sezona palamut ile başladık. Bol ve bereketli başlayan sezonda palamudu hamsi, mezgit, istavrit ve barbun takip eti. Sezondan genel olarak alan da tutan da satan da memnun kaldı. Fiyatların da uygun olmasından dolayı vatandaşlar bu sezon bol bol balık yedi. Sezonun kapanmasına sayılı günler kala çeşitler gene de bol. Mezgit, istavrit, barbun, hamsi, alabalık, somon, çipura, levrek, kefal gibi balıklar tezgahtaki yerini alıyor. Kalan 10 günlük sürede vatandaşlara bol bol deniz balıklarını tüketmelerini öneriyorum. Çünkü 15 Nisan'dan sonra levrek, çipura, sazan, kefal, somon ve alabalık gibi kafes balıkları tüketebilecekler" dedi.

Balık tezgahlarında mezgit kilo 200 TL, hamsi kilo 150 TL, istavrit kilo 150 TL, levrek-çipura kilo 320 TL, kalkan kilo 700 TL, somon kilo 180 TL, alabalık kilo 150 TL, barbun kilo 200 TL, kefal kilo 100 TL ve Norveç somonu kilo 230 TL'den satışa sunuluyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Ekonomi
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