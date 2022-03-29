ATSO mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle sevkiyat ve ödemelerde yaşanan sıkıntılar için Ruble ile ticarete yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

ATSO binasındaki gerçekleştirilen meclis toplantısında konuşan Çetin, Ukrayna'da devam eden savaşın tüm sektörlerin ortak gündemi ve kaygısı olduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna halklarının Antalya için büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Çetin, "Ukrayna ve Rusya halkı bizim komşumuzdur, kardeş milletlerdir. Onların acısı bizim de acımızdır. Türkiye tarafsızlık ile doğru bir politika uygulamaktadır. İnşallah bu çabalar olumlu sonuç verir ve ülke olarak dünya barışına büyük bir katkı sağlarız." dedi.

Ukrayna'daki savaşın ekonomik boyutlarına değinen Çetin, savaş nedeniyle Rusya, Ukrayna ve civarındaki ülkelere yapılan ihracatın olumsuz etkilendiğini ifade etti. Çetin, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak "Rusya sebze ve meyvede engelleri kaldırdı ama sevkiyat ve ödeme sorunları olduğu için ihracatta tıkanma devam ediyor. Yaptırımlar nedeniyle ödeme sistemi aksamıştır. Bizim Ruble ödeme almamız, Ruble ile ticaret yapmamız gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz bu konuda Merkez Bankası ve bakanlıklar ile çalışmalar yürütmektedir." diye konuştu.

"Savaş olmasaydı turizmde 2019 rekorunu kırardık"

Çetin, Rusya ve Ukrayna'nın Antalya turizminin yüzde 60'ını temsil etmesine rağmen bu yıl Avrupa pazarlarının salgın etkisiyle yükselişe geçtiğini dile getirdi. 2022'de 3 aylık turist girişleri ve mart ayı rakamlarına bakıldığında Avrupa kaynaklarının ön plana çıktığına işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Mart ayı ve 3 aylık turist girişleri salgın öncesine dönmüştür ve bu artışın çoğu Avrupa kaynaklıdır. Savaş olmasaydı Rusya'nın ziyaretçi sayısı yüzde 100'den fazla artar ve 2019 rekorunu kırardık. Eğer Ukrayna'da bir anlaşma sağlanırsa hala şansımız var. Her durumda Antalya, Rusya'nın ilk tercihidir."