ATSO iş dünyasına eğitim programları sunuyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan eğitim programlarını duyurdu. Haziran ayında yürütülecek program, finans yönetiminden iş sağlığı ve güvenliğine, depo ve stok yönetiminden dron eğitimine kadar geniş bir yelpazede yer alacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla eğitim programları hazırlandı.

ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, işletme sahiplerine, yöneticilere, çalışanlara ve girişimcilere yönelik hazırlanan eğitim programlarına iş dünyasının talebinin yoğun olduğunu belirtti.

Haziran ayında yürütülecek programın, finans yönetiminden iş sağlığı ve güvenliğine, depo ve stok yönetiminden dron eğitimine kadar geniş bir yelpazede hazırlandığını ifade eden Bahar, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek, iş dünyasına yeni teknoloji ve trendlere ilişkin yetkinlikler kazandırmak istediklerini bildirdi.

Eğitimlerin ATSO Akademi çatısı altında gerçekleştirileceğini kaydeden Bahar, "Programlarla çalışanların iş performansına katkı koymak, gereken bilgi ve beceriye erişimlerini kolaylaştırmak istiyoruz. İş dünyası hızla değişiyor, gelişiyor ve böyle bir ortamda çalışırken yenilikçi olmak büyük önem arz ediyor. Eğitimler, sektörün önde gelen uzmanları tarafından verilmekte ve katılımcılara pratik bilgiler, araçlar ve stratejiler sunulmakta." ifadesini kullandı.

Bahar, eğitim takvimini oluştururken dijital çağın gereksinimlerini özellikle dikkate aldıklarını belirtti.