ATSO'dan sağlık turizmi atağı - Haberler

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması hedefiyle hayata geçirdiği ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi'nin 13 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Davut Çetin, "Turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşmada sağlık turizminin önemini göz önünde bulunduran ATSO, ayakta ve yatan hasta sağlık hizmeti sunucuları ile ağız ve diş sağlığı kliniklerine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı'nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) desteği çerçevesinde ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmalarını yürütüyoruz. Şu anda ATSO Sağlık Turizmi Kümesi'nin 13 üyesi var. Bunlardan 2'si hastane, 10'u diş kliniği ve 1'i de cilt kliniğidir. ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile Antalya'nın sağlık turizminde de bir marka olmasına ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra, Antalya'nın dolayısıyla ülkemizin ihracat potansiyelinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Avrupa pazarına sanal ticaret heyeti"

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi üyeleri için 6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre pazarlarına yönelik olarak Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirileceğini belirten Davut Çetin şunları kaydetti;

"Sanal Ticaret Heyeti öncesi ilgili ülkelerin Ticaret Müşavirlikleri ile çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıya Sağlık Turizmi Kümesi üyelerimizin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez, Brüksel Ticaret Başmüşaviri İsmail Gencay Oğuz, Bern Ticaret Başmüşaviri Osman Nuri Beyhan, Berlin Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil, Odamız uzmanları katılarak, sunumları ile sanal heyet düzenlenecek ülkeler hakkında detaylı bilgiler verdiler ve firmalarımızın sorularını yanıtladılar. Firmalarımız, Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre'nin genel ekonomik yapılarının yanında özellikle sağlık sektörleri hakkında ve söz konusu ülke vatandaşlarının yurtdışından sağlık hizmeti alırken beklentileri ile iş yapış kültürleri hakkında da bilgiler edindiler. Bu çalışmanın önümüzdeki günlerde meyvelerini vereceğini ve Antalya'nın sağlık turizmi potansiyeline önemli katkılar sunacağını ümit ediyorum." - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi