ATSO Başkanı Çetin'den Haziran enflasyonu değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisi Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Enflasyonun yükseliş trendini koruduğunu vurgulayan Başkan Çetin, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini çıpalayacak adımlar atmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

ATSO ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

"2022 Haziran ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 4,95, Yİ-ÜFE'de yüzde 6,77 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olmuştur."

"Haziran'da en yüksek artış doğalgazda, en yüksek düşüş taze sebzede"

TÜİK'in geçen aydan itibaren mal ve hizmet kalemleri fiyatlarını ve bölgesel enflasyon verilerini paylaşmayı bıraktığını, onun yerine grup bazında fiyat endekslerini yayınlamaya başladığını hatırlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Buna göre TÜFE'de Haziran ayında fiyatlarda en yüksek artış gösteren ürünler yüzde 24,80 ile doğalgaz, yüzde 24,55 ile alkollü içecekler, yüzde 21,88 akaryakıt ve motor yağları, en fazla düşüş gösteren ürünler ise yüzde 24,85 ile taze sebze, yüzde 4,18 ile yumurta, yüzde 3,42 ile veri işleme ekipmanları veya bilgisayar ve yüzde 3,02 ile taze meyve olmuştur. Sebze-meyve ve giyim gruplarının enflasyon artışını sınırlayıcı etki yaptığı, buna karşılık başta akaryakıt, elektrik ve gaz olmak üzere yüksek fiyat artışlarının Haziran ayında da devam ettiği görülmektedir. TÜİK'e göre yıllık enflasyon kirada yüzde 22, giyimde yüzde 26,9, kadın giyiminde yüzde 17, veri işleme ekipmanlarında yüzde 25,35 düzeyindedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından 1960'lı yıllardan bu yana izlenen geçinme endeksi artışları TUİK ile özellikle giyim ve konut grubu fiyatları kaynaklı olarak ayrışmaya başlamıştır."

"TÜFE ve Yİ-ÜFE makası açılmaya devam ediyor"

Çetin, "Sanayi malları fiyat artışlarını yansıtan Yİ-ÜFE'nin aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 oranlarında artması maliyet enflasyonun da güçlü kaldığını ve ÜFE-TÜFE makasının açılmaya devam ettiğini göstermektedir" diyerek, "ÜFE'de aylık fiyat artışları akaryakıtta yüzde 25, ham petrol ve doğal gazda yüzde 11, yıllık fiyat artışı ham petrol ve doğal gazda yüzde 264 ve yüzde 297, sanayi elektriği ve gazında yüzde 369 düzeyindedir" sözlerini kullandı.

"Temennimiz emtia fiyatlarındaki küresel gerilemenin devam etmesi"

Yaz döneminde meyve ve sebze fiyatlarıyla mevsimsel düşüş yaşansa da enflasyonun yıl sonuna kadar yükseliş trendini koruyacağının görüldüğünü ifade eden Başkan Çetin, "Aralık ayından itibaren baz etkisiyle düşüş beklenmesine rağmen döviz kuru ve küresel enerji fiyatlarının belirleyici olduğu açıktır. Temennimiz küresel resesyon endişesiyle başlayan emtia fiyatlarında gerilemenin devam etmesidir" dedi.

"Ücretler artırılmalı ancak istihdam üzerindeki vergi yükü de düşürülmeli"

Hayat pahalılığı karşısında ücretlerde artışın zaruri hale geldiğini bildiklerini dile getiren Çetin, "Diğer taraftan asgari ücret artışının ücret-enflasyon kısır döngüsüne yol açmaması için istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltacak yeni önlemler, özellikle işgücü maliyetleri yüksek olan sektörlerde istihdam teşviklerinin artırılması da gereklidir" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi