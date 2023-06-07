ATSO Başkanı Bahar: 'Rekabetin yolu nitelikli iş gücü'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "İşveren maliyetlerden, çalışanlarımız da hak ettiğini alamamaktan şikayetçi. Dolayısıyla iş barışı oluşamamış durumda.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "İşveren maliyetlerden, çalışanlarımız da hak ettiğini alamamaktan şikayetçi. Dolayısıyla iş barışı oluşamamış durumda. Bunu mutlaka çözmeliyiz" dedi.

ATSO 42. Grup Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri Meslek Komitesi'nin talepleri doğrultusunda oda tarafından "İstihdam Buluşmaları" paneli düzenlendi. Tüm sektörlerin ortak sorunu olan kalifiye personele yönelik düzenlenen panel, özel istihdam firmalarını ve insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirdi. Panelin açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Ali Bahar, iş barışına dikkati çekti. 90 ülkede yapılmış olan araştırmalar doğrultusunda iş barışının sağlanamadığı sonucunun çıktığını kaydeden Bahar, "Araştırmaya göre yüzde 52 oranında kilit görevlerde olan kişilerle çalışıyoruz. Perakende, hizmet sektörü gibi sektörleri kapsıyor. İşveren maliyetlerden, çalışanlarımız da hak ettiğini alamamaktan şikayetçi. Dolayısıyla iş barışı oluşamamış durumda. Bunu mutlaka çözmeliyiz" dedi.

"Rekabetin yolu nitelikli iş gücü2

Batı Akdeniz Bölgesi'nde en büyük sorunun genç nüfus işsizliği olduğunu kaydeden Bahar, "Diğer yandan da kriterlere göre eleman bulamama sorunu yaşanıyor ve bölgemizdeki işverenler geleneksel eleman arayışından kopmuş değil" ifadelerini kullandı.

Dünya ile rekabet etmenin yolunun nitelikli iş gücünden geçtiğini dile getiren Bahar, "İş bulmak, doğru iş ve doğru personeli eşleştirmek, her iki taraf için de çözülmesi gereken bir konu. İstihdam buluşmamızın temel amacı da talep ve beklentileri belirleme noktasında istihdam ve çalışma kapasitesini artırmak, işgücünün taleplerine ilişkin gereklilikleri karşılamaktır" dedi.

BAGEV kariyer ile eğitim çalışması

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Hüseyin Sarı ise, "Batı Akdeniz'de İşsizlik" başlıklı bir sunum yaptı. Sarı, Batı Akdeniz ekonomisinin pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon, cari açık, 6 Şubat depremi gibi iş gücü piyasasını etkileyen birçok sorun yaşadığını dile getirerek, "Turizm, tarım ve ticaret faaliyetleri ile Batı Akdeniz Bölgemiz, Akdeniz Bölgesi'nin en gelişmiş bölgesidir. Nitekim Kalkınma Bakanlığı raporlarına göre Batı Akdeniz Bölgesi, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 26 düzey bölge arasında 5'inci sırada yer almaktadır. Bu durum Batı Akdeniz Bölgesi'ni işgücüne katılım ve istihdam konusunda Türkiye ortalamasının üzerine taşırken, işsizlik oranlarında ise Türkiye ortalamasının altında yer almasına neden olmuştur" diye konuştu.

BAGEV Kariyer olarak verimliliği artırmak ve daha bilinçli bir çalışan kesim oluşturmak amacıyla eğitimlere başlayacaklarını kaydeden Sarı, "Buradaki asıl hedefimiz bölge içindeki işsizi ekonomiye kazandırmak. Biz BAGEV olarak Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki istihdam yapısını ve profilini belirleyerek uygun işe uygun personelin yerleştirilmesi konusuna büyük önem veriyoruz" dedi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Gülşen Aras, 'Sürdürülebilir istihdam', Peryön-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Süreyya Uysal 'Peryön' tanıtım sunumunu ve İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı İlhami Yavuz 'İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Panelin ikinci oturumunda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Gülden Bölük "İstihdam Ekonomisi' sunumuyla, Corendon Airlines İnsan Kaynakları (İK) Direktörü Berna Özkay 'Yetenekleri Çekmekte ve Elimizde Tutmakta Neden Zorlanıyoruz' sunumuyla yer aldı. ATSO 42. Grup (Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri) Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "İstihdam Buluşmaları" paneli, soru ve cevap oturumunun ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi. - ANTALYA