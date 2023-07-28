ATSO Başkanı Ali Bahar ve Bakan Şimşek'ten Gümrük Birliği ve vize sorununa destek

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın, Temmuz ayı meclis toplantısında dile getirdiği 'vize işkencesi', 'Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesi' ve 'AB üyeliği' konularına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de destek geldi. Bakan Şimşek önceki gün Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde konuşarak, "Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme" çağrısı yaptı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Başkanı Ali Bahar meclis konuşmasında, Avrupa Birliğine üyeliğin Türkiye'nin uzun yıllar çaba gösterdiği en büyük projelerden birisi olduğunu ifade etmiş, "Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen pek çok sorumluluğu yerine getirdik. Ancak AB tarafından bir karşılık göremedik. Maalesef, son yıllarda hem Türkiye hem AB bu gündemden uzaklaştı" diyerek dikkatleri bu yöne çekmişti.

Başkan Ali Bahar konuştu, Bakan Şimşek'ten destek geldi

Hemen ardından iş dünyasını etkileyen vize sorununa da değinen, aralarında TOBB'un da bulunduğu, Türk sivil toplum kuruluşları, İktisadi Kalkınma Vakfı koordinasyonunda AB Komisyonuna Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik perspektifinde canlandırılması vize sorununun çözülmesi talebiyle bir mektup gönderildiğini de dile getiren Bahar, "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi 'Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ve vize sorunlarına bakmak zorundayız' açıklaması yaptı. AB üyeliği, Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi ve vize sorununun acilen çözümü hepimizin desteklediği ve hayati önemde bulduğu konulardır. AB maalesef hiçbir izahı olmayan bir şekilde 'vize işkencesi' yaşatıyor. İş insanları Avrupa'da kendi şirketlerinin stant açtığı fuarlara katılamıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek iş dünyasının yaşadığı sorunları sıralamıştı.

"AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz"

"Sadece sanayi ürünlerini kapsayan, tarımı dışlayan, hizmetleri dışlayan, gıdanın büyük bir kısmını dışlayan bir 'Gümrük Birliğini' biz artık istemiyoruz. AB'nin taraf olduğu ama Türkiye'nin dışlandığı Serbest Ticaret Anlaşmalarını da istemiyoruz. Vize işkencesi istemiyoruz, böyle bir şey olabilir mi?" diyen Başkan Bahar'ın sözlerini destekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin küresel tedarik zincirleri açısından önemli rolü var. Küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi meselesine bakınca açıkça görülüyor ki Türkiye en güçlü adaylardan biri" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme çağrısı

Gerçekleşen konuşmanın hemen ardından katıldığı bir canlı yayın programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB'ye "Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme" çağrısı yaptı. Bakan Şimşek, yakın vadede AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını söyledi. Şimşek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşülebilir" dedi. - ANTALYA