ATSO Başkanı Ali Bahar: İş Dünyası Olarak Tek Haneli Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Bekliyoruz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahar, iş dünyasının tek haneli enflasyon ve istikrarlı bir büyüme dönemi beklediğini belirterek, tüketim yerine üretimle büyüyen bir Türkiye hayali kurduklarını ifade etti.

İş dünyası olarak beklentilerinin tek haneli enflasyon ve istikrarlı bir büyüme dönemi olduğuna işaret eden ATSO Başkanı Ali bahar, "Bunu daha önce başardık yine başarabiliriz. Biz tüketimle değil üretim ile büyüyen bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bunun için Antalya iş dünyası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayı verilerine göre aylık bazda TÜFE'nin yüzde 9,09 artarken; yıllık bazda yüzde 58,94 olduğunu kaydeden Başkan Bahar, "Bu hepimizin beklediğine yakın bir oran. Enflasyon konusunda yaşanan olumlu gelişmelerden memnunuz" dedi.

Enflasyonda 3 önemli konu

Ağustos ayı itibariyle son 2 aylık enflasyonun neredeyse yüzde 20 gerçekleştiğine dikkati çeken Başkan Ali Bahar, "Enflasyon konusunda önemli gördüğümüz üç konu var. Birincisi, vergi artışları, kur artışı ve gelen zamlar ile enflasyonun son dönemde hız kazanması. İkincisi TÜİK verilerinin güvenirliliği konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve üçüncüsü de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından ekonomiye dönük pozitif açıklamalar" diye konuştu.

Ekonomi denge işi

Fiyat artışlarındaki hızlı yükseliş sebebiyle yaşanan gelişmelere işaret eden Bahar, "Elbette fiyatlardaki bu hızlı yükseliş ne tüketicileri ne de iş dünyasını mutlu ediyor. Toplumun her kesimi yüksek enflasyondan rahatsız. Ancak ekonominin bir denge işi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Depremin de etkisiyle yüksek boyutlara ulaşan bütçe açığı için vergi gelirlerinde artış ve kamu harcamalarında azalış sürecindeyiz" dedi. TÜİK verilerinin güvenirliliği konusunda önemli bir gelişme yaşandığını dile getiren Bahar, "Çok uzun bir aradan sonra, TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun İTO ve ENAG verilerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu, kurumun ve açıkladığı verilerin itibarı, güvenilirliği konusunda çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz" diye konuştu.

Tek haneli enflasyon ve istikrarlı büyüme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaların kendilerine umut vadettiğini kaydeden Başkan Bahar, "Sayın Bakanın enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapılacağı yönündeki ifadesi bizi gelecek için umutlandırıyor. İş dünyası olarak beklentimiz, tek haneli bir enflasyon ve istikrarlı bir büyüme dönemi. Bunu daha önce başardık yine başarabiliriz. Biz tüketimle değil üretim ile büyüyen bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bunun için Antalya iş dünyası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi. Önümüzdeki çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme rakamlarının sürdürülebilir olmasına dikkati çeken Başkan Bahar, "Üretimdeki artışın devam etmesi, ülkemize yatırım ve ihracat açısından yeni fırsatlar sunabilmesi için maliyetleri düşürecek sektörel desteklerin hızlandırılması önem arz etmektedir" diye konuştu. - ANTALYA