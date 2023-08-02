ATSO Başkanı Ali Bahar: "Göz bebeğimiz Kaleiçi özel alan olmalı"

ATSO Başkanı Ali Bahar ve beraberindeki heyet Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Kaleiçi'nin özel alan olması, vize sorunu, EXPO alanı, turizmde çeşitlilik, Antalya sokaklarının sanat eserleriyle donatılması gibi birçok konunun görüşüldüğü ziyarette, ATSO iş birliğinde Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin detaylar konuşuldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kuru Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Özgür Karagöz ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin, turizme yönelik konular, sektörel öneriler ve iş insanlarının taleplerini iletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Ankara'da ziyaret etti. 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle ATSO'ya kayıtlı üye sayısının 60 bin olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya'nın faaliyet alanı itibariyle turizmin ağırlıklı olduğunu belirterek, turizm çeşitliliği ve geliri konusunda sürdürülebilir çalışmalar hakkında Bakan Ersoy ile görüş alışverişinde bulundu.

Antalya'ya ilişkin konuları görüştüklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Bakanımız Kemer yangınında devletimizin tüm imkanlarını şehrimize kullandırdı. Cennet bir şehirde yaşıyoruz, dolayısıyla bu konudaki desteği için ayrıca teşekkür ederim. Biz, kentimizin faydasına olan tüm konularda lobi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Antalyalı bir bakan olması dolaysıyla, kendisine çok yakın hissediyoruz. İlimizi tanıyan ve bilen bir isim, Antalya'mıza ilişkin konuları kendisine aktarmak bizim için çok değerli. Konuştuklarımızın hiç birinin görüşmede kalmayacağını gördük, hızlı çözüm bulacağımıza inanıyoruz. Değerli görüşleri ve destekleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'ya Kültür Yolu Festivali

Oda olarak kültür ve turizme büyük bir yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Çok yakın zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte Antalya'mızda bir Kültür Yolu Festivali düzenleyeceğiz. Antalya Kültür Sanat ve Kaleiçi Evi'ni bu festivalde etkin bir biçimde kullanacağız" dedi. Şehirde sanat eserleri olması konusunda taleplerini dile getiren Başkan Bahar, "Sanat eserleri sadece kültür sanat evlerinde ya da galerilerde olmamalı, şehrin yürüdüğümüz her sokağında, her kaldırımında yer almalı. Geçtiğimiz günlerde TAV Havalimanları ile mermer ocaklarının doğaya kazandırılmasına ilişkin mükemmel bir örnek ortaya çıkartmak istediğimizi görüşmüştük. Bu konuyu da bakanımıza aktarmış olduk" diye konuştu.

"Göz bebeğimiz Kaleiçi özel alan olmalı"

Türkiye'de bazı şehirlerde özel statü alanında olan yerleri olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, "Kaleiçi bizim göz bebeğimiz, şehrimizin kalbi diyebilirim. Dolayısıyla Kaleiçi bölgesini çok daha iyi bir konuma getirmek, şehrin dinamikleriyle bunu tartışarak, konuşarak, orada yaşayanlarla ve işletmecilerimizle bu konuları görüşerek bu bölgenin özel bir statü kazanmasını sağlamayı muhakkak konuşmalıyız. Bu konuda da Bakanımızın istekli olduğunu gördük. Kaleiçi ile ilgili gereken özeni göstereceğini biliyoruz. Bence görüşmemizden çıkan en önemli payda buydu, bunu geliştirmeliyiz. Şehrimizin ve Kaleiçi'nin buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Turizmde istikrar

Antalya ekonomisinin büyük bir parçasının turizm olması nedeniyle turizm endüstrisine yönelik hizmetlerin ATSO için önemine işaret eden Başkan Bahar, "Turizmin tüm yıla yayılması, çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm alanlarının oluşturulması, gelir, istihdam, tedarik, altyapı gibi birçok alana etki ediyor. Bu konuda işletmelerimizin ve kentimizin gelişmiş olması bölgemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine ve turizmde istikrar elde etmemize katkı sağlayacaktır. Bu konuda da devletimizle çalışmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

"Meslek lisesi açabiliriz"

Nitelikli personel ile ilgili sorunların sektörlerin temel sorunu olduğuna işaret eden Başkan Bahar, "Bakanımızdan turizm liselerine büyük bir rağbet olduğunu öğrendik, bu bizi çok memnun etti. Ancak tıpkı Antalya Organize Sanayi Bölge'mizde yapmış olduğumuz teknik kolejimizin bir benzerini kentimize kazandırabiliriz. Bu konuda destek sözümüzü aldık, yılda 282 kişi aldığımız lisemize 2 bin müracaat oldu, ATSO olarak bu şekilde bir okulu daha kentimize kazandırmak bizim için çok büyük bir onur olacaktır" açıklamasını yaptı.

Turizmde çeşitlilik sektörün talebi

Antalya'da turizmden faydalanabilmek adına öneri ve taleplerini dile getiren Başkan Bahar sözlerini şöyle sürdürdü, "Turizmin çeşitlendirilmesi, eko turizm, spor, sağlık, kış turizmi ve gastronomi, eğitim gibi alanlarda farklılık oluşturulması sektörlerimizin en önemli talepleri arasında yer alıyor. Dijital bir kent oluşturmak, kent ve sokak mimarisine yönelik çalışmaların yapılması, festivaller ve özellikle ulaşım konusunda çeşitlilik bizler için çok önemli. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi, liman - havalimanı ve kent merkezi arasında ulaşımın koordine edilmesi, demir yolu ulaşımının şehrimize ulaştırtılması gibi konuların ele alınması ve çözüm odaklı çalışmalar başlatılması konusunda desteğini istedik. Elimizi taşına altına koymaya hazırız."

Ulaşım ve trafik sorunu

Antalya'nın hem turizm başkenti olması, hem de Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olması, yüksek hızlı tren projesinin bir an önce hayata geçirilmesi konusundaki önemi vurgulayan Başkan Bahar, "Antalya, büyükşehirler sıralamasında şehir il olup, ilk 10 içinde yer alan Antalya hariç tüm büyükşehirlerde demir yolu ulaşımı bulunmaktadır. Bu nedenle de Antalya Yüksek Hızlı Tren imza kampanyamızı başlattık, bu konuda da kurumlarımızın, ilgili bakanlıklarımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz. Ağırladığımız misafirlerimize, iş dünyamıza ve tedarikçilerimize engel olan trafik çilesinin son bulmasını istiyoruz. Bugün trafik sorunu sadece Antalya'da yaşayanların sorunu değil. Bu konuda ilgili kurumlarımızın desteğini görmek bizi çok mutlu edecektir" diye konuştu.

"Oteller yapılırken lojmanları da yapılsın"

Turizm otellerinin mutlaka bir lojmanının olması gerektiğini kaydeden Başkan Bahar, "Sadece lojmanın turizm konusunda değil, organize sanayi bölgelerinin de yakınında geçecek imar planlamalarıyla lojman olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da Bakanımıza aktardık. Bu konuda imar çalışmalarının Antalya'ya yakışır ve vizyoner bir biçimde yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vize sorunu görüşüldü

Uzun süredir gündemde olan vize sorunu hakkında Kültür ve Turizm Bakanı'na da iş dünyası olarak yaşadıkları sorunu aktaran Başkan Bahar, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını yakından takip ettik. Kendisi yaşadığımız vize işkencesini Avrupa'da dile getirdi. AB üyeliği, Gümrük Birliği'nin çerçevesinin genişletilmesi ve vize sorununun çözümü hepimizin desteklediği ve hayati önemde bulduğumuz bir konu. İş insanları Avrupa'da kendi şirketlerinin stant açtığı fuarlara katılamıyor. Çözüm için hepimiz bir masada yer almalıyız" dedi.

"EXPO alanı gündemimizden çıksın istiyoruz"

EXPO alanı konusunun sürekli olarak Antalya'nın gündeminde olduğunu belirten Başkan Bahar, "Bunu gündemimizden çıkartmamız gerekiyor. EXPO alanı konusunda biz bir proje üretemiyormuşuz gibi görünüyor, sürekli konuşuyoruz ancak hala aynı durumda, artık yeni kabinemize birlikte EXPO alanıyla ilgili şehrin buraya bir proje üretmesi gerektiğini, film platosu, sağlık turizmi alanı, bilişim vadisi gibi konular projelendirilerek gündemimizden çıkmalı. Artık bu konuda icraatta geçilmeli ve şehre kazandırılmalı. Bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, devletimizle ortak çalışmaya hazırız. Görev olarak görüyoruz ve elimizi taşın altına koyacağız" ifadelerine yer verdi.

ATSO sağlık turizmi kümesi

Ticaret ve sanayi alanında olduğu kadar turizmin gelişimine katkı koymak adına projelerini sürdürdüklerini dile getiren ve bilgi veren Başkan Ali Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odamız koordinatörlüğünde yürütülen projelerden birisi de ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi'dir. Ayakta ve yatakta sağlık hizmeti sunucuları ile ağız ve diş sağlığı kliniklerine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen projemizi önemsiyoruz. Büyük bir katma değer sağlıyoruz, şu andan HİSER projemize çok büyük bir rağbet söz konusu." - ANTALYA