ATSO Başkanı Ali Bahar, ekonomi politikaları hakkında görüşlerini paylaştı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar hakkındaki görüşlerini paylaştı. Seçim sonrası dönemde rasyonel ve makul ekonomi politikalarına dönüş yönündeki açıklamaların iş dünyası tarafından umut ve iyimserlik ile karşılandığını kaydeden Başkan Ali Bahar, "Beklediğimiz gibi, kurların olması gereken düzeylere hareketlendiğini gördük. Peşinden vergi artışları açıklanmaya başladı. Ancak biz bu adımların çok sık gerçekleştiğini ve birikimli etkilerinin ekonomide ani bir yavaşlama riski barındırdığını zaman zaman dile getirdik" dedi.

"Tüketiciler yavaş bir dönüşümden yana"

2022'nin yaz aylarından itibaren Türkiye ekonomisinde üretim ve tüketimde büyümenin birbirinden ayrışmaya başladığını dile getiren Başkan Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketimdeki büyüme üretim büyümesinin çok üzerine çıktı. Bu sürdürülebilir bir süreç olmadığı gibi, ekonomideki dengeler açısından da sağlıklı bir durum değildi. Son iki aydır yaşanan gelişmelerin, tüketim artışını daha kontrollü bir düzeye çekme amacıyla yapıldığını görüyoruz. Ancak hem bir sanayici hem de Antalya iş dünyasını temsil eden ATSO'nun başkanı olarak, bu zam ve vergi artışlarının çok sık yapıldığını ve gerek iş dünyasının gerek tüketicilerin daha yavaş bir dönüşümden yana olduklarını düşünüyorum."

Türkiye ekonomisi üzerindeki tüketim ve üretim dengesini korumak, dengeli bir büyüme sağlamak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Bahar, "Her ekonomik tedbirin, toplumun ve iş dünyasının görüşleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde uygulanması önemli" diye konuştu.

"Olumlu gelişmeler yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Bahar, "Yılmaz, yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışının gündemlerinde olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta ise iş dünyası temsilcileri ile yapılan görüşmede, finansmana erişimdeki zorlukların farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Sayın Şimşek ise CDS primlerimizin 400 puanın altına indiği, yatırımlarda hareketlenme başladığını, Türkiye ekonomisine olan küresel güvenin çok hızlı bir şekilde tesis edilebileceğini dile getirdi. Bu konu oldukça olumlu gelişmeleri yansıtmaktadır" dedi.

Küresel piyasalarda güven

Vergi artışıyla ilgili açıklamaların iş dünyasını rahatlatacak nitelikte olduğunu belirten Başkan Bahar, "Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışının gündemde olmaması, şirketlerin mali yüklerinin ağırlaşmayacağına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. CDS primlerinin 400 puanın altına inmesi, ülkenin dış borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve küresel finansal piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin arttığına işaret eder. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini artırabilir ve ülke ekonomisine hareketlilik getirebilir" diye konuştu.

"Süreç devam etmeli"

Finansmana erişimdeki zorluklar konusunda çalışmaların çözüm adımları olduğunu kaydeden Başkan Bahar, "Bu çalışmalar, iş dünyasının finansal destek ve kaynaklara daha kolay ulaşmasını sağlayabilir ve ekonominin canlanmasına katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, gerçekleşen olumlu sinyaller, istikrarlı bir ekonomi politikasına işaret ederken, bu pozitif söylemlerin uygulamaya geçmesi en büyük temennimiz olmuştur. Toplum olarak ve iş dünyamızın bu adımlara desteği, istikrar ve güven açısından da önemlidir" dedi. İş dünyası olarak ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri yakından izlediklerini dile getiren Başkan Bahar, "Bunların nedenlerini biliyoruz ve olumlu sonuçlar vermesini umuyoruz. Ancak kendilerinden beklentimiz, biraz daha yavaş bir geçiş ile bu süreci devam ettirmeleri. Özellikle hizmet sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliği açısından bunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA