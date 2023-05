ATONET Üye Hizmet Platformu 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda finale kaldı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ATONET Üye Hizmet Platformu projesi, 47 ülkeden 111 odanın başvurduğu 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde finale kaldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital dönüşüm çalışmalarına hız verildiği ve hizmetlerin büyük bölümünün elektronik ortama taşındığı belirtildi.

ATONET Üye Hizmet Platformu projesi ile üyelerin e-Devlet üzerinden tek şifreyle mobil uygulamaya ulaşabildiği ve e-hizmet alabildiği ifade edilen açıklamada, "Proje, Milletlerarası Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerine devam eden Dünya Odalar Federasyonunun düzenlediği 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi' kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı. Yarışmaya, 47 ülkeden 111 oda başvurdu. Finalistler, 22-23 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirilecek 13. Dünya Odalar Kongresi'nde projelerini sunacak." bilgisi verildi.

ATO'nun, ABD ve Çin odalarının projeleriyle yarışacağı, sonuçların 23 Haziran Cuma günü açıklanacağı ifade edildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'yi örnek projeyle temsil etmeye hak kazanmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek bu süreçlere üyelerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmette her zaman en mükemmelin peşindeyiz. İnovasyondan girişimciliğe, dijital dönüşümden ekosisteme kadar birçok alanda, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmette elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız, attığımız her adımın ise başkentimize ve ülkemize de kazanç olacağının bilincindeyiz."