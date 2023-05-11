ATO üyeleri 'borç yapılandırması'na ilişkin düzenleme konusunda bilgilendirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçlarına yapılandırma getiren düzenlemeye ilişkin bilgilendirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçlarına yapılandırma getiren düzenlemeye ilişkin bilgilendirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı kuruluşun meclis salonunda gerçekleştirildi.

ATO, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ve Çankırı İş İnsanları Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen toplantıya, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman katıldı.

Toplantıda üyelere, 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçlarına yapılandırma imkanı veren 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında bilgi verildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Duman ve ekibinin kanunu bilinmeyen yönleriyle anlattığını belirterek, "Bu süreçte, Ankara Vergi Dairesi, kıymetli Başkanı Yüksel Duman'ın yönetiminde, ticaretin ve üyelerimizin önündeki sıkıntıları bertaraf etmek konusunda ATO'muzun yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ihracatında iller arasında beşinci, ithalatta da ikinci sırada bulunan Ankara'nın gelişimi için vergi gelirlerinin önemine dikkati çeken Baran, başkent ekonomisinin, ATO üyelerinin gayretiyle geliştiğini ifade etti.

Tahsilat oranı arttı

Yüksel Duman ise Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının yapısına ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Duman, borç yapılandırması amacıyla çıkarılan kanunun detaylarını da ayrıntılı olarak anlattı.

Üyelere, kanunun matrah ve vergi artırımı ile mükelleflerin risklerinin azaltılması, dava yoluna gidilmeden vergilerin tahsil edilmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, kamu alacak sorununun azaltılması ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi önemli imkanlar sunduğu aktarıldı.

Mükelleflerin, yapılandırma için son tarih olan 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.