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ATO, üniversite öğrencilerine dış ticaret eğitimleri veriyor

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Ankara Ticaret Odası (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği dış ticaret eğitim programlarının bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı. Eğitimler, dış ticaretin farklı alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek ve 15 Mayıs'a kadar sürecek. Programı tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verilecek.

Ankara Ticaret Odasının (ATO), üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği "Dış Ticaret Eğitim Programları"nın bu yılki ilk dönem eğitimleri başladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki üniversite öğrencileri için 2010 yılından beri her yıl, iki ayrı dönem olmak üzere dış ticaret eğitim programları düzenleniyor. Bu kapsamda, söz konusu programların bu yılki birinci dönem eğitimleri, Ankara'daki 9 üniversiteden öğrencilerin katılımı ile başladı.

Dış ticarete girişten ödeme şekillerine, ihracat teşvik ve destek uygulamalarından pazarlama ve satış becerilerine kadar birçok alanda verilecek eğitimler toplam 75 saat sürecek. Alanında uzman eğitmenlerin gerçekleştireceği dersler, 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ise başarı belgesi verilecek.

"Gençler, ihracat gelirimizi artıracak en büyük gücümüz"

Söz konusu eğitimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, dış ticaret alanında yetişmiş iş gücünün, ihracat ve gelirlerini artırma açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Baran, Ankara'nın 30 milyar doları aşan dış ticaretinde, Odanın eğitimlerine katılan gençlerin payı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracatımızı, ihracat gelirlerimizi artırmak, ihracat pazarlarımızı genişletmek, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen yetişmiş iş gücü ile mümkün. Bugün bu alanda verdiğimiz eğitimler gelecek yıllarda şehrimize, ülkemize döviz geliri olarak dönüyor. Gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerimizi, ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Gençler, ihracatımızı, ihracat gelirimizi artıracak en büyük gücümüz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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