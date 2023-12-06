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ATO, Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturmayı hedefliyor

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk kültüründe önemli bir yeri olan Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturup, ticaretini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türk kültüründe önemli bir yeri olan Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturup, ticaretini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ATO'nun 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği "Topraktan Fincana Türk Kahvesi Geleneği-500 Yıllık Hikaye" etkinliği, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Ankara'daki büyükelçilik ve kahve firmaları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Ankara Ticaret Odası'nın 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği programda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk kültüründe önemli yeri olan ve birçok duygu ve anlamı barındıran Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtti. Baran, "Bundan tam 10 yıl önce 5 Aralık 2013'te Türk kahve kültürü ve geleneği, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alındı. O günden bu yana her yıl 5 Aralık günü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Türkler tarafından keşfedilen, sadece bir içecek olmanın ötesinde sohbetlerin, muhabbetlerin bir parçası, aynı zamanda misafire sunulan saygının simgesi olan Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturup, ticaretini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantıya ATO Meclis Divan Katibi Ayşe Nilay Çelik, kahve tarımı yapılan ülkelerden Kenya Büyükelçiliği Müsteşarı Esther Njoroge, Guetemala Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Stephanie Garcia Hernandez de Elbay, El Salvador Ekonomik İlişkiler Müsteşarı Jessica Cornejo de Blanco ile ATO Meclis ve Komite üyeleri de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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