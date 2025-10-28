ATO Riyad'da başlayan "Küresel Sağlık Fuarı 2025"in galasını gerçekleştirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin uluslararası işbirliği platformunda aktif rol üstlendiğini belirterek, "Güçlü organizasyon kapasitemiz, yenilikçi girişimcilerimiz ve gelişmiş hizmet altyapımızla küresel fuarcılıkta güvenilir ve aranan bir ortak konumundayız." dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) "Milli Katılımlı Fuar Düzenleme" yetkisiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı, "Küresel Sağlık Fuarı 2025"in (Global Health Exhibition 2025) galası, bir restoranda düzenlendi.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Küresel Sağlık Fuarı'nın yalnızca bir fuar olmanın ötesinde sağlık, bilişim, lojistik ve inovasyon gibi birbirini tamamlayan sektörlerin kesişiminde yer alan, çok yönlü bir işbirliği platformu olduğunu söyledi.

Burada kurulan temasların, ticaretten teknolojiye, bilgiden vizyona uzanan geniş bir yelpazede kalıcı ortaklıkların oluşmasına zemin hazırladığını anlatan Gürcan, "Türkiye olarak biz de bu uluslararası işbirliği platformunda, aktif bir rol üstleniyoruz. Güçlü organizasyon kapasitemiz, yenilikçi girişimcilerimiz ve gelişmiş hizmet altyapımızla küresel fuarcılıkta güvenilir ve aranan bir ortak konumundayız." ifadesini kullandı.

Bakanlığın yürüttüğü destek mekanizmaları sayesinde Türk firmalarının uluslararası etkinliklerdeki görünürlüğü ve rekabet gücünü her geçen gün artırdığına işaret eden Gürcan, özellikle sağlık ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, dijitalleşme ve teknolojik yenilikleri üretime dönüştürerek, hem ülkenin hizmet ihracatına, hem de küresel ticaretin dönüşümüne önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen bu çok sektörlü etkinliğe Türk firmalarının güçlü katılımının, ülkenin uluslararası pazarlardaki dinamizmini ve üretim kabiliyetini açık biçimde ortaya koyduğunun altını çizen Gürcan, bu doğrultuda etkinliğin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini, daha da güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

" Türkiye, sağlıkta dünyanın da güvenilir çözüm ortağı"

ATO Başkanı Gürsel Baran da oda olarak bu yıl ilk kez Türkiye'nin milli katılım organizasyonunu üstlendiklerini bildirdi.

Bugün Küresel Sağlık Fuarı'nın ilk gününde Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişiminin ne kadar güçlü ve umut verici olduğunun bir kez daha görüldüğünün altını çizen Baran, " Türkiye, hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla önemli bir ülke. 1 trilyon 358 milyar dolarlık milli geliri ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre de 12. sırada. 2024 yılı sonu itibariyle 262 milyar dolar ihracat, 344 milyar dolar ithalat olmak üzere, 606 milyar dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu." diye konuştu.

Baran, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın bulunduğu Suudi Arabistan ile Türkiye arasında son dönemde hızla gelişen ekonomik ilişkilerin, iş dünyasına büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, sağlık sektörünün, iki ülkenin ticari işbirliğinde stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Sağlık yatırımları, özel hastaneler, medikal AR-GE ve dijital sağlık hizmetleri gibi alanlarda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli sinerjiler oluşabileceğine inandıklarını dile getiren Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ATO olarak, üyelerimizin bu pazarda kalıcı işbirlikleri kurmalarını, desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, bu organizasyonu sadece bir fuar katılımı olmaktan çıkarıp, kalıcı uluslararası ticaret ve işbirliği platformuna dönüştürmek. Her yıl daha güçlü bir pavilyonla, daha fazla firma ve daha büyük başarılarla bu platformu büyütmek istiyoruz. Bugün burada, sizlerin dinamizmi, cesareti ve üretkenliği sayesinde bir kez daha görüyoruz ki Türkiye, artık sağlıkta sadece kendi bölgesinin değil, dünyanın da güvenilir çözüm ortağı."

"Vizyonumuz, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuyla uyum içinde"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve hükümetin vizyoner programı çerçevesinde Türkiye'nin son 20 yılda sağlık sisteminin dönüşümünde, büyük bir başarı hikayesi yazdığını anlattı.

Hastane altyapısına, dijital sağlık sistemlerine ve AR-GE kapasitesine yapılan stratejik yatırımlar sayesinde, bölgenin en kapsayıcı ve güçlü sağlık modellerinden birinin inşa edildiğini değinen Karayaka, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, dünya standartlarında hastaneleri, güçlü ilaç sanayii ve hızla büyüyen sağlık teknolojileri ekosistemiyle, küresel sahnede öne çıkmaktadır. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir köprü olarak, yatırımcılara yenilikçi, ölçeklenebilir, güçlü bir zemin sunmaktayız. Bu vizyonumuz, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ile büyük bir uyum içindedir. Her iki ülke de dijitalleşmeye, biyoteknolojiye ve insan kaynağına güçlü yatırımlar yapmakta, sağlıkta yeniliğin ancak iş birliğiyle büyüyebileceğini çok iyi bilmektedir."