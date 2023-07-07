ATO'nun dijital uygulaması dünya birincisi oldu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerine sundukları hizmetleri tek çatı altında toplayan dijital uygulama 'ATONET Üye Hizmet Platformu'nun dünya birinciliğini değerlendirerek, 'Genç Cumhuriyet'in ekonomik gelişimini gerçekleştirmek üzere kurulan Ankara Ticaret Odasının, bugün teknoloji ve ticareti buluşturduğu ATONET uygulamasıyla adını dünyaya duyurmasının onurunu yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerine sundukları hizmetleri tek çatı altında toplayan dijital uygulama "ATONET Üye Hizmet Platformu"nun dünya birinciliğini değerlendirerek, "Genç Cumhuriyet'in ekonomik gelişimini gerçekleştirmek üzere kurulan Ankara Ticaret Odasının, bugün teknoloji ve ticareti buluşturduğu ATONET uygulamasıyla adını dünyaya duyurmasının onurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Odanın "ATONET Üye Hizmet Platformu" uygulaması, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) düzenlediği "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde birinci oldu.

ATO Başkanı Baran, Odanın üyelerine sunduğu hizmetleri tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulama olan "ATONET"in bu başarısını paylaşmak için ATO Fuaye Alanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Baran, salgın sürecinde üyelerine verdikleri destekleri sıralayarak, "Bu süreçte adeta ilmek ilmek işlediğimiz dijitalleşme çalışmalarını nihayetinde ATONET Üye Hizmet Platformu ile taçlandırdık." dedi.

Birinciliğin, Cumhuriyet'in ve ATO'nun kuruluşunun 100'üncü yılına denk geldiğini hatırlatan Baran, "ATO'nun 100'üncü yılında en güzel hediyemiz, 'ATONET Üye Hizmet Platformu' ile kazandığımız dünya birinciliği oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'yı marka şehir yapmak için olağanüstü gayret gösterdiklerini belirterek, marka kentlerin vizyonunun dünyanın her yerinde kurum, kuruluş ve odalar tarafından çizildiğini bildiklerini söyledi.

Marka oda olmadan, marka kent de oluşturulamayacağına dikkati çeken Baran, birincilik ödülüyle dünya markası haline gelen ATO'nun, Ankara'nın dünya markası olma sürecinde de önemli rol üstleneceği inancında olduğunu dile getirdi.

Gürsel Baran, "ATONET Üye Hizmet Platformu, odamızın 100'üncü yılında asırlık geçmişin geleneğiyle yüzyıllık geleceğimizi inşa etmeye başladığımız bir dönüm noktası oldu. 100 yıl önce henüz savaştan yeni çıkmış, üretimi yok denecek kadar az olan, dikiş iğnesinden tarağa, süpürgeden kaşığa hemen her ihtiyacını dışardan karşılamak durumunda olan Genç Cumhuriyet'in ekonomik gelişimini gerçekleştirmek üzere kurulan Ankara Ticaret Odasının, bugün teknoloji ve ticareti buluşturduğu ATONET uygulamasıyla adını dünyaya duyurmasının onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.