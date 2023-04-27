ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut çağrısına sanat eserlerinin müzayedeli satışıyla destek

Ankara Ticaret Odasının (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut inşası için yaptığı bağış çağrısına, sanatçılar ve sanatseverlerden müzayedeli destek geldi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut inşası için yaptığı bağış çağrısına, sanatçılar ve sanatseverlerden müzayedeli destek geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi organizasyonuyla planlanan "100+59 Sanat Eseri Bağış Müzayedesi", 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

ATO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenecek müzayededen elde edilecek gelirin tamamı, Odanın deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına aktarılacak.

Tüm Sanat Galerileri Derneğinin yürütücülüğünde, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği ve RC Galeri paydaşlığında gerçekleştirilecek müzayede, Sessiz Müzayede (www.sessizmuzayede.com) isimli internet sitesiyle de eş zamanlı gerçekleştirilecek.

"Depremin yaralarını sarmak için"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, hayırseverleri ve sanatseverleri müzayedeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Müzayedede sanatçılarımızın duygularını, bilgi birikimlerini, yeteneklerini ve hepsinden önemlisi yüreklerini ortaya koyarak ürettikleri kıymetli sanat eserleri, değerini bilenler tarafından, çok ulvi bir amaç için alınacak. Tarihimizdeki en ağır depremin yaralarını sarmak için ATO tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sanat eseri müzayedesi yapıyoruz. Ticaret ve sanat depremin yaralarını sarmak için birleşiyor. Sanatçılar ve sanatseverlerle el ele deprem bölgesine kalıcı konut inşa edeceğiz."