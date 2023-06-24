ATO'nun 'ATONET Üye Hizmet Platformu' dünya birincisi oldu

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 'ATONET Üye Hizmet Platformu' uygulaması, '2023 Dünya Odalar Yarışması'nda dünya birinciliği kazandı. Uygulama, yarışma finalinde ABD ve Çin'den üç odayı geride bırakarak 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi' kategorisinde birinci oldu.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) "ATONET Üye Hizmet Platformu" uygulaması, "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda dünya birinciliği kazandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, "ATONET Üye Hizmet Platformu" uygulaması, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren ve küresel anlamda odaların temsilciliğini üstlenen Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) düzenlediği "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda final mücadelesi verdi.

Uygulama, yarışma finalinde ABD ve Çin'den üç odayı geride bırakarak "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde birinci oldu.

Sonuçlar, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13'üncü Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen gala programında açıklandı. Burada, birincilik ödülünü ATO Başkanı Gürsel Baran teslim aldı.

Baran, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ATO'nun kuruluşunun 100'üncü yılında, üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması olan "ATONET Üye Hizmet Platformu"nun, dünya şampiyonu olmasından büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Gürsel Baran, "Cumhuriyet'imizle birlikte ATO'muzun da bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılı. Başkentimizin ticaret odası olarak 100'üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, başkentimize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. İsminde Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'nın adı geçen asırlık bir kurumu dünyada temsil etmek, birincilik kazandırmak ve ATO'nun adını dünyaya taşımak bizim için büyük bir onur oldu. Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek başkentin ticaretini bilim, teknoloji ve yeniliklerle buluşturmaya, üyelerimizi dünya ticaretine hazırlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Proje ekibine teşekkür eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanı'mız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. 'En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi' kategorisinde ödül alan Gaziantep Ticaret Odamızı ve Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'ı ve üyelerini tebrik ediyorum. 'En İyi Ortaklık Projesi' kategorisinde finalde yarışarak ülkemizi temsil eden İstanbul Sanayi Odasını ve Başkanı Erdal Bahçıvan'ı da başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum."