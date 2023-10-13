ATO, marketler ve üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim kampanyasına desteğe çağırdı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tüm işletmeleri indirim kampanyasına destek olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gıda perakendecileri başta olmak üzere çeşitli kesimlere yaptığı çağrıyı anımsatan Baran, "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti.

Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin salgından bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."