ATO, mali müşavirlere ticaret sicili uygulamaları semineri düzenledi

Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmek üzere mali müşavirlere yönelik seminer düzenledi. ATO Meclis Salonu'nda yapılan seminerde, Ankara Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Tırpancı, ticaret sicili uygulamaları ve mevzuat hakkında detaylı sunum yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmek üzere mali müşavirlere yönelik seminer düzenledi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (ASMMMO) birlikte tertipledikleri "Ticaret Sicili Uygulamaları ve Borca Batıklık Semineri" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, Odanın, bir yandan kamu adına görev yürütürken, diğer yandan üyelerinin işlerinin ilerlemesi, dış ticaret potansiyellerinin gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.

Oda çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde kuruluş, tescil, resmi yazışmalar olmak üzere günlük 1000-1200 arasında işlem yapıldığını kaydeden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Ticaret Odası, tam bir asırdır reel sektör ile devlet arasında köprü görevi üstleniyor. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün bünyemizde olması nedeniyle şehrimizdeki ticari işletmelerin sicil kaydını biz tutuyor, işlemlerini biz yapıyoruz. Üyelerimize en hızlı, en kolay ve en iyi şekilde hizmet sunmak öncelikli hedefimiz."

Baran, Oda üyelerinin ve mali müşavirlerin, iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için birçok pilot çalışmada yer aldıklarını belirterek, diğer sicil müdürlüklerine ve çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik eğitimler düzenleyerek "uygulama birliği" sağlamasına da katkıda bulunduklarına işaret etti.

ASMMMO Başkanı Naci Alkan da ATO ile devam eden ilişkilerini güçlendirmek istediklerine dikkati çekerek, "Bundan sonraki süreç içerisinde de mesleğimizle ve ekonomiyle ilgili konularda, paydaş kurumlarla birlikte çözüm yolları arayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Tırpancı, ticaret sicili uygulamaları ve mevzuat hakkında detaylı sunum yaptı.