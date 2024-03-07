ATO, Gençlere Dış Ticaret Eğitimi Veriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerimizi şehrimizin, ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO'nun 2010 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği 'Dış Ticaret Eğitim Programları'nın 2024 yılı birinci dönem eğitimlerinin Ankara'da 9 üniversiteden öğrencilerin katılımıyla 6 Mart'ta başladığı bildirildi. Dış ticarete giriş, teslim şekilleri, gümrük, sigorta ve nakliye işlemleri, dış ticaret hukuku ve sözleşmeler, dış ticaretin finansmanı ve kambiyo işlemleri, ihracatta fiyat, ithalatta kıymet hesabı, ödeme şekilleri, ihracat teşvik ve destek uygulamaları, ihracatta pazarlama ve satış becerileri, vesaik, dış ticaret ile ilgili örnek yazışmalar ve uygulama başlıklarında verilecek eğitimler toplam 75 saat sürecek ve dersler 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Alanında uzman eğitmenlerin gerçekleştireceği eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgesi verilecek.

"Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen yetişmiş iş gücü ile mümkün"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, dış ticaret alanında yetişmiş işgücünün ihracat ve ihracat gelirlerini artırmak açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ankara'nın 30 milyar doları aşan dış ticaretinde ATO'nun eğitimlerine katılan gençlerin payı olduğunu belirten Baran, "Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracatımızı, ihracat gelirlerimizi artırmak, ihracat pazarlarımızı genişletmek, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen yetişmiş iş gücü ile mümkün. Bugün bu alanda verdiğimiz eğitimler gelecek yıllarda şehrimize, ülkemize döviz geliri olarak dönüyor. Gençlere yönelik dış ticaret eğitimlerimizi ülkemizin geleceğine yaptığımız yatırımlar olarak değerlendiriyoruz. Gençler, ihracatımızı, ihracat gelirimizi artıracak en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

ATO'nun 2010 yılından bu yana düzenlediği dış ticaret eğitimlerinde bini aşkın öğrenci eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. - ANKARA