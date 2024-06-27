ATO, Dış Ticaret Eğitim Programı Mezunlarını Verdi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye'nin dış ticaretini geliştirmek amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürdüğü "Dış Ticaret Eğitim Programları"nın 2024 yılı ilk dönemi mezunlarını verdi. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizi donatarak, dış ticaret ordumuza neferler kazandırdık" dedi.

Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi'nden 21 öğrenci sertifikalarını ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen programla ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'dan aldı.

Programa, ATO Başkan Yardımcısı Aktay'ın yanı sıra TED Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Levent Akdeniz, OSTİM Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Polat, Çankaya Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Yurtseven, Başkent Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Dağıstan ile akademisyenler yer aldı. Programın açılışında konuşma yapan Aktay, ihracatın ülke gelişimine, büyümesine, istihdamına ve vergi gelirlerine katkılarına değinerek, Türkiye'nin ürünlerini dış pazarlara satacak nitelikli dış ticaret uzmanlarına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Aktay, "Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizi donatarak, dış ticaret ordumuza neferler kazandırdık" dedi.

"Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmenin yollarından biri ihracatı artırmak"

Ülkelerin siyasi bağımsızlığını sürdürebilmesinin şartlarının başında ekonomik bağımsızlık geldiğine dikkat çeken Aktay, "Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmenin yollarından biri ihracatı artırmak. Daha çok ihracat, daha çok üretim, istihdam, vergi ve nihayetinde daha çok büyüme ve gelişme anlamına geliyor" diye konuştu.

Covid-19 pandemisinden bu yana küresel ekonomideki büyük değişimle tedarik zincirlerinin ve lojistik güzergahlarının farklılaştığını kaydeden Aktay, "Jeopolitik konumumuz, tüketim pazarlarına yakınlığımız, üretim kabiliyetimiz ülkemize yeni fırsat kapılarını açıyor. Türk girişimcilerle ortak işletme kurarak üçüncü ülkelere ihracat yapmak isteyen yabancı ülkeler ve fırsatlar var. Fırsatları değerlendirebilmek için de hazır olmak gerekiyor" dedi.

Dış ticaret uzmanlarının gerekli bilgiyle mücehhez bir vaziyette çalışmaya başlamasının kıymetli olduğunu kaydeden Aktay, "Hayatın da bir üniversite olduğunu, öğrenmek isteyenler için fırsatların bulunabileceğini bilmeniz ve kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Donanımınızı güçlendirmek için hayatınızda eğitime her zaman yer vermenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Aktay'ın konuşmasının ardından programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika alan gençler Avrupa şirketlerinde deneyim kazanacak

Sertifika alan gençler, Erasmus For Young Entrepreneurs (EYE) Genç Girişimciler Programı kapsamında, ATO ve Avrupa Birliği Komisyonu desteğiyle, Avrupa'da seçecekleri bir ülkede, yabancı bir işletmede 4 ay süreyle deneyim elde etme imkanı kazandı. - ANKARA