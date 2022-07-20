ATO'dan üyelerine yeni 'dijital kolaylık'

Ankara Ticaret Odası (ATO), limited şirketlerde genel kurul kararlarını elektronik ortama taşıyan ilk Oda oldu. Böylece üyeler artık Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden genel kurul kararı alabilecek.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imzayla genel kurul kararı alınmasına imkan sağlayan "Genel Kurul Kararı Modülü"nü uygulamaya aldı. Limited şirketler genel kurul kararlarını 1 Temmuz'dan itibaren elektronik ortamda almaya başladı.

ATO üyesi firmalara, karar süreçlerinde hız, kolaylık ve güven sağlamayı amaçlayan uygulama sayesinde limited şirket ortakları, fiziken bir arada bulunmalarına gerek olmadan e-imzalarıyla MERSİS üzerinden giriş yaparak hazırladıkları genel kurul karar taslağını diğer ortakların görüşüne sunuyor. Farklı zamanlarda sisteme giriş yapılmasına imkan sağlayan uygulamayla diğer ortaklar karar üzerindeki görüşlerini e-imzasıyla somutlaştırarak genel kurul kararı alabiliyor. Böylece ortaklardan birinin şehir ya da ülke dışında bulunması karar almalarına engel teşkil etmiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaret sicili ve oda belge hizmetlerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Verdiğimiz hizmetleri elektronik ortama taşıyarak üyelerimizin ticaretine hız ve kolaylık kazandırıyoruz. Üyelerimizin zamanı da enerjisi de işine kalıyor. Ticareti dijitale taşıma yolunda attığımız her adım şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlıyor."

Baran, ATO'nun üyelerine verdiği hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Cumhuriyetle yaşıt ATO'da üyelerimize hizmet konusunda ilkleri yaşatmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bizlere bu konuda destek veren başta Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.