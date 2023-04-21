ATO'dan deprem bölgesindeki çocuklar için sanat içerikli moral etkinliği

Ankara Ticaret Odasının (ATO) depremzede aileler için İskenderun'da kurduğu "ATO 100. Yıl Barınma ve Sosyal Yaşam Alanı"nda yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, başkentten gelen öğretmenler eşliğinde prefabriklerin duvarlarını boyadılar.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) depremzede aileler için İskenderun'da kurduğu "ATO 100. Yıl Barınma ve Sosyal Yaşam Alanı"nda yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, başkentten gelen öğretmenler eşliğinde prefabriklerin duvarlarını boyadılar.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da prefabrik yaşam alanı kuran Oda, çocukları ihmal etmedi.

Çocukların depremin neden olduğu travmayı atlatmaları ve yeni yaşam alanlarına adapte olmaları için özel bir eğitim kurumuyla işbirliği yapan ATO, Ankara'dan bir grup öğretmen ve öğrenciyi İskenderun'a götürdü.

Söz konusu özel eğitim kurumunun koordinatörlüğünde, çeşitli okullardan ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmen ve duvar boyama sanatçıları, ATO'nun kurduğu konteyner kentte çocuklarla prefabriklerin duvarlarını boyadı.

Kaldıkları prefabriklere eğitmenlerle "mural art" uygulayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hem güzel vakit geçirdiler hem de depreme ilişkin olumsuz duygularından sanat yardımıyla arınma imkanı buldular.

"Sanatla çocuklarımızın neşesine ortak olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, sanatın çocuklara "şifalanma" fırsatı verdiğini belirterek, İskenderun'a kurdukları prefabrik yaşam alanının renklerle daha da canlandığını dile getirdi.

ATO olarak prefabrik barınma alanlarında yaşayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde sosyalleşmelerini, sanatla rehabilite olmalarını istediklerini ifade eden Baran, Ankara'dan bir grup öğretmen ve öğrencinin gönüllü olarak İskenderun'a gittiğini ve çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak onların yüzlerini güldürdüğünü bildirdi.

Baran, depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan prefabriklerin, üzerlerine çeşitli figürler çizildiğinde daha mutluluk verici hale geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki ayı aşkın zamandır deprem bölgesinde olağanüstü koşullar devam ediyor. Bir gecede hayatlar değişti. Kayıplar çok üzücü oldu. Hayata yeniden başlamaya ve tutunmaya çalışan kardeşlerimiz ve çocuklarımız için 23 Nisan öncesinde hem güzel bir anı hem de iyileştirici bir etkinlik gerçekleşmiş oldu. İnsanı iyileştiren sanatla çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Çocuklar gülünce dünya iyileşiyor."

Baran, depremzede çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi de tertip edildiğini belirterek, ramazan ayının geleneksel kültürünü yansıtan gölge oyunlarını da çocuklara ulaştırdıklarını ifade etti.