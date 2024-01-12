ATO'da Vergi İndirimi ve 2024 Yılında Yapılacak Güncellemeler Konulu Toplantı Gerçekleşti

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) 'Vergi indirimi ve 2024 yılında yapılacak güncellemeler' konulu toplantı gerçekleşti. Toplantıda ATO üyelerine vergi indirim uygulamaları anlatıldı.

ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından ATO Meclis Salonu'nda 'Vergi İndirimi ve 2024 Yılında Yapılacak Güncellemeler' konulu toplantı düzenlendi. ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada vergi konusunun hem vergiyi veren işletmeler hem de vergi toplayan kamu açısından önemli olduğunu belirterek, sık sık çıkarılan vergi aflarının vergiye uyumlu mükellefi olumsuz etkilediğini söyledi. Baran, "Çıkarılan vergi afları vergi gelirlerini olumsuz etkilediği gibi vergiye uyumlu mükellefin moral ve motivasyonunu da düşürüyor. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yönelik indirimde prosedür kolaylaştırılıp, teşvik edici uygulamalar artırılmalı. Vergi konusunda 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı var" diye konuştu.

Vergi gelirleri olmadan bir ülkenin ayakta kalmasının mümkün olamayacağını, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimden de söz edilemeyeceğini ifade eden Baran, 100. yılını geride bırakarak ikinci yüzyılına giren Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelişiminde vergi gelirlerinin önemine değindi. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan hemen önce toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunan Baran, şunları kaydetti:

"O günlerde yeni kurulacak ülkenin ekonomi politikalarını belirlemek üzere Cumhuriyet daha ilan edilmeden hemen önce İzmir İktisat Kongresi toplandı. Atatürk, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlanmadığı sürece kalıcı olamayacağının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir asırlık ömründe devraldığı borçları ödediği gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasına da adını yazdırdı. Bu gelişimde vergi gelirlerinin payı büyük. O yüzden vergilerin ekonominin can damarı olduğunu, ödediğimiz vergilerle bu ülkenin ayakta kaldığını biliyoruz."

Ankara Vergi Dairesi Grup Müdürü Ali Aslankaya ise yaptığı konuşmada, mükelleflere yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarını önemsediklerini dile getirerek, "Şunu biliyoruz ki bu ülkenin kaldırım taşında bile sizin emeğiniz var. Gökte uçan uçakta da siz varsınız. Bundan dolayı ödediğiniz her kuruş vergi için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz hepinize. Çok değerli bir misyon üstleniyorsunuz. Sanayici, ticaret erbabı, mükellef olmanın çok önemli olduğunun farkındayız. Mükelleflerimizle temas halindeyiz. Vergi mükellefimize kapımız 7/24 açık" ifadelerini kullandı.

ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Aykut Altıntaş da yaptığı konuşmada komite üyeleriyle birlikte sektörün gelişip, ilerlemesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ATO 60 No'lu Restoran-Lokanta-Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Aykut Altıntaş'ın moderatörlüğünde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Denetleme Grup Müdürü Ali Aslankaya, Denetim Müdürü Ender Bilgen, Gelir ve Kurumlar Müdürü Özgür Özer ve Usul Müdürü Berrin Öney'in katılımıyla bir panel gerçekleştirilerek, katılımcıların vergi uygulamalarına ilişkin soruları cevaplandı. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Denetleme Grup Müdürü Ali Aslankaya, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Aykut Altıntaş,, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, SGK Ankara İl Müdür Yardımcıları Birol Toprak ve Ahmet Remzi Şahin, ATO komite ve meclis üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA