ATO'da "Moskova Günleri Ankara'da" programı yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere ATO'da düzenlenen "Moskova Günleri Ankara'da" programında, iki şehrin ticaret odaları arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı.

ATO Başkanı Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki ülke arasında itici güç olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Baran, iki ülke arasında 2000'li yıllarda 4,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin, geçen yılın sonunda 52,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Rusya'nın, en çok ithalat yapılan ikinci ülke olduğunu, ihracatta ise dokuzuncu sırada yer aldığını belirten Baran, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Firmalarımız sadece ticaret yapmak değil, yatırım ve ortak üretim işbirlikleri için de hazır." ifadesini kullandı.

Baran, enerjinin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturduğuna işaret ederek, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın 2020'de açıldığını, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ise ilk ünitesinin bir yıl içinde tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, müteahhitlik işlerinin yaklaşık beşte birini Rusya'da yaptığına dikkati çeken Baran, Türk iş insanlarının Rusya'daki yatırımlarının yaklaşık 3,5 milyar dolara, Rus iş insanlarının Türkiye'deki yatırımlarının ise yaklaşık 7 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Baran, turizmin iki ülke arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli yönünü oluşturduğunu, geçen yıl 6,5 milyonun üzerinde Rus turistin Türkiye'ye geldiğini belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında iki oda, ticaret heyetleri ve iş bağlantılarının desteklenmesine yönelik toplantılar, seminerler ve etkinlikler düzenleyecek, yatırım, ticaret ve sektörel fırsatlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.