ATO Başkanı Türkiye ve Nijerya Ticaret Hacmini Artırmak İçin Çağrıda Bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Nijerya'nın ticaret hacminin her iki ülkenin lehine olacak şekilde artırılması çağrısında bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Nijerya Federal Hükümeti Sınır Güvenliği Direktörü Chukwuemeka Michael Dike ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Nijerya'nın, Afrika kıtasının en kalabalık ülkelerinden ve en büyük ekonomilerinden biri olduğunu belirtti.

Ülkenin petrol başta olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu aktaran Baran, Türkiye ve Nijerya arasındaki yakın ilişkilere de dikkati çekti.

Baran, iki ülke arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu bildirerek, "Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri ticaret hacmimize de yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ve Nijerya'nın ticaret hacmini, her iki ülkenin de lehine olacak şekilde artırmalı, milyar dolarlarla ifade edilebilecek düzeylere taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Başkent ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara'nın savunma sanayisi, medikal ve sağlık turizmi gibi çeşitli alanlarda potansiyel barındırdığını belirtti.

Baran, Nijerya'nın başkenti Abuja ve en büyük kenti Lagos'a Ankara'dan yapılacak direkt uçuşların ticarete olumlu yansıyacağını da kaydetti.

Nijerya Federal Hükümeti Sınır Güvenliği Direktörü Dike de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret odası gibi kurum ve kuruluşların önem taşıdığını bildirerek, bankacılık, maden, tarım, savunma sanayisi, medikal ve sağlık sektörlerinde işbirliği yapılması talebinde bulundu.