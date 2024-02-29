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ATO Başkanı: Türkiye'nin kalkınma hızı artacak, enflasyon düşecek

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin kalkınma hızının artacağına, ihracat potansiyelinin daha da gelişeceğine ve ülkemizin tek haneli enflasyon ve çift haneli büyüme yapısına rahatlıkla kavuşabileceğine inandığını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, " Türkiye'nin kalkınma hızının artacağına, ihracat potansiyelinin daha da gelişeceğine ve ülkemizin tek haneli enflasyon ve çift haneli büyüme yapısına rahatlıkla kavuşabileceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti. Açıklanan verileri değerlendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikasının etkin bir şekilde uygulanmasının yapısal düzenlemelerle desteklenmesiyle gelecek yıllarda Türkiye'nin tek haneli enflasyon ve çift haneli büyüme yapısına kavuşabileceğini aktardı. 2023 yılında tarım sektörünün dışındaki diğer alanların büyüme kaydettiğini ve GSYH'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydeden Baran, sürdürülebilir büyümenin önemine dikkat çekti. Baran, açıklamasında şunları ifade etti:

"Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara, asrın deprem felaketinin etkilerine ve enflasyonla mücadele sürecine rağmen 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4, yılın tamamında da ekonominin yüzde 4,5 oranında büyümesi Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı yapısının muhafaza edildiğinin göstergesidir. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikasının etkin bir şekilde uygulanması, katma değerli üretimin sağlanması, eğitim-istihdam planlamasının yapılarak istihdam piyasalarının taleplerine uygun bir şekilde genç nüfusun yetiştirilmesi gibi yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin kalkınma hızının artacağına, ihracat potansiyelinin daha da gelişeceğine ve ülkemizin tek haneli enflasyon ve çift haneli büyüme yapısına rahatlıkla kavuşabileceğine inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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