ATO Başkanı'ndan Faiz İndirimi Değerlendirmesi

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirme kararını olumlu bulduklarını belirterek, "İş dünyası olarak, gerek sürdürülebilir büyümeden gerekse tek haneli enflasyon hedefinden ödün vermeden bu indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. Bu kararı, bankalar da dikkate alarak KOBİ'lerimize uygun koşullarda krediye erişim imkanı olarak yansıtmalı" dedi.

ATO Başkanı Baran, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) eylül ayı faiz kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baran, şunları kaydetti:

"Merkez Bankamızın 250 baz puanlık indirimle, politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirmesi kararını memnuniyetle karşılıyor; üretim, yatırım ve ihracat kapasitemizi güçlendirme, istihdamı artırma ve işletmelerimizin yükünü hafifletme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadele ile küresel risklerin devam ettiği bir süreçte faiz oranlarını belirlemek, hassas bir denge gerektiriyor. İş dünyası olarak, gerek sürdürülebilir büyümeden gerekse tek haneli enflasyon hedefinden ödün vermeden bu indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. Bu kararı, bankalar da dikkate alarak KOBİ'lerimize uygun koşullarda krediye erişim imkanı olarak yansıtmalı. Özellikle sanayide ve bazı stratejik sektörlerde krediye erişim olanaklarının kolaylaştırılması büyük önem arz ediyor."