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ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi ile bağımsızlığını güçlendirecek

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, 'Milli Teknoloji Hamlesi'yle teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi. ATO ev sahipliğinde Tiga Vakfı tarafından düzenlenen 'Teknoloji Yıldızları Buluşması' etkinliğinde, vakfın burs verdiği öğrenciler ile bilişim sektörü profesyonelleri bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, "Milli Teknoloji Hamlesi"yle teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ev sahipliğinde Tiga Vakfı tarafından, "Teknoloji Yıldızları Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, vakfın burs verdiği öğrenciler ile bilişim sektörü profesyonelleri bir araya geldi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, ekonomik büyüme ile teknolojik gelişme arasında yakın ilişki olduğunu belirterek, yükselen ekonomiler açısından teknolojik gelişmelerin büyümenin itici gücü olduğunu ifade etti.

Teknolojiye sahip olan ekonomilerin diğerlerine fark attığını bildiren Baran, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" adı altında yürüttüğü stratejiyle, teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi, yerli ve milli teknolojileri geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Baran, üretimin, sanayinin ve ticaretin gelişmesi ile katma değerli ihracatın, istihdamın ve vergi gelirlerinin artmasının teknolojik gelişmeyle mümkün olduğuna işaret ederek, "Teknoloji alanındaki en önemli yatırım, genç beyinlere yapılandır." değerlendirmesinde bulundu.

Tiga Vakfının, sağlık bilişimi alanında kazandığı bilgi, birikim ve deneyimi gençlerin eğitim ve gelişimine aktardığını bildiren Baran, Vakfın, gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmesine imkan tanıdığını, onların küresel rekabette söz sahibi olmasının yolunu açtığını belirtti.

Tiga Vakfı Başkanı Adem Ali Yılmaz da düzenledikleri programla, gençlere maddi destek sağlamanın ötesine geçerek bilgi birikimlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Türkiye Burs Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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