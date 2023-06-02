ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığına yeniden seçildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimlerde yeniden TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini üstlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimlerde yeniden TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini üstlendi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 79'uncu Genel Kurulu'nu tamamlayan TOBB'da oluşturulan Ticaret Odaları Konseyi, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, tek aday olan Gürsel Baran'ı konsey başkanı seçti. Toplantıda, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de başkan yardımcılığına getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, iş dünyası temsilcilerinin oylarıyla Ticaret Odaları Konsey Başkanlığına ikinci kez seçilmekten onur duyduğunu belirterek, "Çatı kuruluşumuz TOBB bünyesinde konsey üyesi arkadaşlarımızla birlikte istişare halinde ticaret hayatımızın sorunlarına çözüm bulmak, gelişimine katkı sağlamak hedefiyle yola devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baran, TOBB Genel Kurulu'nda başkanlık görevine yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile tüm konsey başkanları ve üyelerini kutlayarak, "Türkiye'miz için hep birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Odaları Konseyi, bağlı ticaret odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu'na sunuyor. İktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirerek temsil edilen kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor, odaların koordinasyon ve gelişimlerinin gözetildiği görevler yürütüyor.