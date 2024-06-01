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ATO Başkanı Gürsel Baran: Sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu verimsiz gelir aktarımına neden oluyor

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülükleriyle ilgili, 'Süreklilik arz edecek bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğu, şirketlere katkı sağlamadığı gibi verimsiz gelir aktarımına neden oluyor.' ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülükleriyle ilgili, "Süreklilik arz edecek bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğu, şirketlere katkı sağlamadığı gibi verimsiz gelir aktarımına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısı ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, nitelikli iş gücünün, iş dünyası için artık bir beka meselesi haline geldiğine dikkati çekti.

Eğitimi planlayarak insan kaynağının doğru yetiştirilmesinin şart olduğuna işaret eden Baran, "Ülkemizin bütün sektörlerinde gelecek projeksiyonları yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek eğitimine öncelik verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu

Sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu konusuna da değinen Baran, bunu yerine getirmeyen işletmelerin aylık 40 bin lira ceza ödemeleri gerektiğini hatırlattı.

Baran, bu durumun Oda üyelerini gereksiz maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketler ihtiyaç duydukları konularda zaten konunun uzmanı avukatlardan hizmet alıyor. Vergi sorunu varsa vergiyle ilgili uzman avukatla çalışıyor, alacak uyuşmazlığı varsa o konuyla ilgili avukatla sözleşme yapıyor. Süreklilik arz edecek bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğu şirketlere katkı sağlamadığı gibi verimsiz gelir aktarımına neden oluyor. Belli bir sermayenin üzerindeki şirketlere getirilen bu tip zorunluluklar, şirketlerin rekabetçiliklerinin yanında istihdam ve büyümelerini de engelliyor. Yeni kurulan şirketler avukat bulundurma zorunluluğundan 1 yıl süreyle muaf tutulmalı, tasfiye, terkin ve konkordato sürecindeki şirketler ile 50 kişiden az çalışanı ve 50 milyon liradan az yıllık net satış hasılatı olan anonim şirketler kapsam dışı bırakılmalı."

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne de değindi.

Hükümetin tasarruf tedbirlerini ortaya koymasını, enflasyonla mücadele sürecinin yükünün paylaşılması açısından faydalı bulduklarını ifade eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonla mücadeleyi temel alan ekonomik programın, harcamaları kısmaya yönelik tedbirleri reel sektörümüzü etkiledi. Programın kamu ayağının tasarruf paketiyle şekillenmesinden memnuniyet duyduk. Tasarruf paketinin, uygulanan ekonomi programını güçlendirerek, enflasyon başta olmak üzere ekonomik göstergeleri çok daha iyi seviyelere getireceğine, kamu maliyesini dolayısıyla da ülke ekonomisini en kısa sürede rahatlatacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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