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ATO Başkanı Gürsel Baran, Özbekistan bankası Agrobank'ın temsilcilerini kabul etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye modelini incelemek üzere ülkeye gelen Özbekistan bankası Agrobank'ın temsilcilerini kabul etti. Baran, heyete, üyelerinin iş hacmini geliştirmek, finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdamı artırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye modelini incelemek üzere ülkeye gelen Özbekistan bankası Agrobank'ın temsilcilerini kabul etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankadan bir grup heyet, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) ve istihdamı desteklemek için Türkiye modelini incelemek üzere ülkeye geldi.

Baran, heyete, üyelerinin iş hacmini geliştirmek, finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdamı artırmak amacıyla yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, "nefes kredisi" adı altında finansman çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Baran, "Kamu bankaları ve dahil olmak isteyen özel bankalar ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda, belli süre ödemesiz, geri kalan sürede de taksitli ödenebilecek, piyasa faizlerinin altında faizle ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle üyelerimize finansman desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Baran, Agrobank'ın, Türkiye'de iyi uygulama örneklerini göreceğinin altını çizerek, Oda olarak deneyim paylaşımında bulunabileceklerini bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in talimatı

Agrobank Baş Analitik Başkanı Abdurrahman Sherov ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Türkiye ziyaretine ilişkin talimat verdiğini belirterek, Özbekistan ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Sherov, ülkelerindeki gençlere yeni istihdam alanı oluşturmak için neler yapabileceklerini belirlemek için Türkiye'de incelemelerde bulunacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gürsel Baran Özbekistan Türkiye Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

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