ATO Başkanı Gürsel Baran: OVP ile Türkiye büyümeye devam edecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren OVP ile Türkiye büyüyen ve gelişen bir ülke olmaya devam edecektir" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'ı (OVP) değerlendirdi. Orta Vadeli Program hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından koordine edildiğine dikkati çeken Baran, "Sayın Yılmaz koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili tüm bakanlarımızın katkılarıyla hazırlanan Orta Vadeli Program, üç yıllık hedef verilerin açıklandığı bir programdan ziyade Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz süreçte bir ekonomi perspektifi ortaya koymuştur. Bu program hazırlanırken Sayın Yılmaz ve ilgili tüm bakanlarımızla defalarca bir araya gelerek iş dünyamızın, üyelerimizin sorunlarını, reel sektörün tam randımanlı çalışmasının önündeki engelleri ve çözüm önerilerimizi aktardık. Orta Vadeli Program hazırlanırken bizlerin görüşlerinin alınması, tüm kesimlerin kucaklanması çok kıymetli. Bu bakış açısı programın uygulanmasındaki başarısına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'nin pandemi, küresel riskler ve ardından gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle zor bir süreç geçirmesine rağmen ekonomide büyüme, üretim, ihracat ve istihdamdan taviz vermediğini söyledi. Üç yıllık yol haritasını ortaya koyan OVP'nin ayakları yere basan bir politika metni olduğunu kaydeden Baran, "Bugün ekonomimizin en önemli sorunu enflasyon. Enflasyonla mücadelede başarılı olmadan ekonomimizin tam randımanlı çalışması mümkün değil. Bu nedenle enflasyonda tek haneli rakamlara düşmeyi hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bir plan geleceğe daha umutla bakmamıza zemin hazırladı" diye konuştu.

"Yapısal dönüşüm olmazsa olmazımız"

Baran, ilk defa bir Orta Vadeli Program'da yapısal reformların yer aldığını söyleyerek, "Türkiye gerçekten büyük ve güçlü bir ülke. Ekonomisini daha da geliştirip ilerleterek küresel ekonomideki en büyük ülkeler arasında yer alması mümkün. Bunun önündeki en büyük engelimiz yapısal boyuttaki sorunlarımız. Bu program içerisinde yapısal dönüşümün ele alınması çok önemli. İş dünyası olarak beklentilerimizin başında yapısal dönüşüm geliyordu. Reel sektörümüzün adımlarını ağırlaştıran konuların masaya yatırılıp, bir daha dönüp bakmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenlenmesi Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Yeşil Mutabakat sürecini hatırlatan Baran, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasının Türkiye'nin ihracatını artırarak devam etmesi açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

"İş dünyası olarak destek vereceğiz"

Orta Vadeli Program'ın Türkiye'nin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini kaydeden Baran, uygulama aşamalarının da önemli olduğunu belirterek, "Ekonomimizin gerek iç gerekse küresel ekonomiden kaynaklanan zorluklarını biliyoruz. Fırsatlarımızı da görüyoruz. Orta Vadeli Program hedeflerinin ekonomimizi fırsatlara taşıyacağına inanıyoruz. Programın hayata geçmesini bekliyoruz, uygulamasının takipçisi de olacağız. Bu süreçte iş dünyası olarak elimizden gelen desteği verip, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstleneceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA