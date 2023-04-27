ATO Başkanı Gürsel Baran Oda Meclis Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işverenlerin emekli olması için gereken 9 bin günlük prim süresinin, ATO üyelerini de kapsayacak şekilde, 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasına ilişkin taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işverenlerin emekli olması için gereken 9 bin günlük prim süresinin, ATO üyelerini de kapsayacak şekilde, 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasına ilişkin taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiklerini belirtti.

ATO'nun 29'uncu Dönem 6'ncı Olağan Meclis Toplantısı, Bakan Bilgin'in de katılımıyla, Odanın Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilgin'i göreve geldiği günden beri ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından nakdi ücret desteğine, işsizlik ödeneğinden normalleşme desteğine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarından Sağlık Uygulama Tebliği bedellerinin güncellenmesine kadar pek çok konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.

Asgari ücretteki işveren yükünün azaltılmasına yönelik taleplerini de söz konusu görüşmelerde gündeme getirdiklerini aktaran Baran, "Hepinizin de bildiği gibi asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırılarak işveren maliyeti aşağıya çekildi. Sayın Bakanımıza hangi sorunumuzu aktardıysak hep çözümüne ilişkin adımlar attı. Pandemi sürecinde halimizden anlayarak bizlere verdiğiniz destekler çok kıymetliydi." dedi.

Baran, Bilgin'i son olarak 6 Nisan'da ziyaret etiklerini ve milyonlarca insanı ilgilendiren konulardan biri olan Bağ-Kur'luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısına ilişkin taleplerini de kendisine ilettiklerini dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Eski sistemle Bağ-Kur, yeni sistemle de 4B olarak tanımlanıyor. Bu sisteme kayıtlı olanların emekli olmak için 9 bin gün yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün yani 20 yıl. SGK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı var. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödeyip daha geç emekli oluyor. Yatırım yaparak, risk üstlenerek katma değer ve istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlayan işverenlere yönelik uygulanan 9 bin günlük prim süresinin üyelerimizi de kapsayacak şekilde 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasına ilişkin talebimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Bu konuya da olumlu yaklaşım sergiledi."

Toplantı sonunda Baran, Vedat Bilgin'e, ATO'nun hazırladığı " Ankara'nın Sorunları, Çözüm Önerileri ve Ankara İstatistikleri" adlı kitabı takdim etti.