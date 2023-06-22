ATO Başkanı Gürsel Baran: Merkez Bankası'nın faiz kararı finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adımdır

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizine ilişkin kararı finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adımdır. Küresel ekonominin çeşitli sancılardan geçtiği, savaş ve salgının etkilerinin devam ettiği ve Yeşil Mutabakat nedeniyle bir dizi dönüşüme hazırlanmamız gereken süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin devamı çok önemli. Bu süreçte yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının korunması amacıyla reel sektörün desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Baran, şunları kaydetti:

"REEL SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

"Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizine ilişkin kararı finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adımdır. Küresel ekonominin çeşitli sancılardan geçtiği, savaş ve salgının etkilerinin devam ettiği ve Yeşil Mutabakat nedeniyle bir dizi dönüşüme hazırlanmamız gereken süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin devamı çok önemli. Bu süreçte yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının korunması amacıyla reel sektörün desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE GÜVENİMİZ TAMDIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yönetiminde atılacak adımlarla, ülkemizin faiz ve enflasyon kıskacından ilanihaye kurtulacağına ve üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümenin devamının sağlanacağına inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, gelişmeye açık üretim yapımız ve ihracat hevesimizle Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenimiz tamdır."