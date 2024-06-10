Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Baran, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlı kulübe yeni sezon için başarı dileklerinde bulunan ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de görmek istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sungur, Baran'a üzerinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yer aldığı çerçeveletilmiş "Cumhuriyet forması"nı takdim etti.