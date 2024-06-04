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ATO Başkanı Gürsel Baran: Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımı netleştirilmeli

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, perakende sektörünün rafta ürün bulundurmak için stoklu çalışmak durumunda olduğuna işaret ederek, 'Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli.' ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, perakende sektörünün rafta ürün bulundurmak için stoklu çalışmak durumunda olduğuna işaret ederek, "Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneğinin ATO Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meclis Komitesi ile Duatepe Hizmet Binası'nda düzenlediği toplantıya katıldı.

Toplantıda, kısa süre önce yasalaşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren konular ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ortaya konması açısından ortak toplantıların önemine dikkati çekti.

Perakende sektörünün rafta ürün bulundurmak için stoklu çalışmak durumunda olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyon ortamı perakende sektöründeki ürün fiyatlamalarını da etkiliyor. Sektör, varlığını sürdürmek, sermayesini eritmemek için sattığı her ürünün fabrika çıkış fiyatını takip ediyor. Ancak bazı durumlarda işletmeler, stokçu ya da fahiş fiyatçı pozisyonuna düşerek cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için önce fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının net biçimde yapılması gerekli. Kavramlar net, anlaşılır biçimde olursa, perakendeci bu tanımlardan hareket ederek fiyatlandırmasını yapabilir. Bu noktada amaç cezalandırmak değil yol göstermek olmalıdır. Fahiş fiyat ve stokçuluğun tanımının, sektör temsilcilerinin de görüşü alınarak yapılması ve kriterlere uymayanların cezalandırılması gerekir."

Kaynak: AA / Ekonomi

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