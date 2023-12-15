ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la makamında bir araya geldi. Baran, görüşmede ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuları aktardı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la makamında bir araya geldi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ziyarette, Yılmaz'a ATO üyelerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konuları aktardı.

Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süresi getiren düzenlemenin sektörün tamamını kapsamasına ilişkin taleplerini ilettiklerini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Arz ettiğimiz konulardan bir diğeri de sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize yönelik Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında güncellenmesi gereken fiyatlar ve tahsilat süreleriydi. Sektörlerimizin daha verimli çalışabilmesine ilişkin görüş ve önerilerimizi arz etme fırsatı bulduğumuz toplantıda, sorunlarımıza yakın ilgi gösteren, görüş ve önerilerimizi dikkate alan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Sosyal güvenlik sisteminde sağlanan teşvikler ATO üyelerine anlatıldı

Öte yandan, ATO ve SGK işbirliğiyle düzenlenen "Sosyal güvenlik sistemindeki teşvikler ve prim ödeme yöntemindeki kolaylıklar" konulu toplantı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Başkanı Baran, toplantıda, SGK'nın işverenlere yönelik hizmetlerinden ve sağladığı teşviklerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kredi kartıyla yapılan sigorta prim ödemelerinde bankaların yüzde 4'e varan komisyon farkı almasının işverenin yükünü artırdığına işaret eden Baran, "İşverenlerin kredi kartıyla yaptığı SGK prim ödemelerinden komisyon alınmamasını istiyoruz, bu konu üyelerimizin sıkça dile getirdiği talepler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında yiyecek-içecek sektörünün sorunlarına da dikkati çeken Baran, uygulanan farklı KDV oranlarının sektörde karmaşaya neden olduğunu aktardı.