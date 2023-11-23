ATO Başkanı Gürsel Baran: 'Çek vadesi geldiğinde ödenir' hükmü Türk Ticaret Kanunu'na koyularak çözüm üretilebilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çek düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Baran, çekle ilgili düzenlemelerde borçlu kadar alacaklının da dikkate alınmasını istedi ve 'Çek vadesi geldiğinde ödenir' hükmünün Türk Ticaret Kanunu'na eklenerek net bir çözüm üretilebileceğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gündemdeki çek düzenlemelerine ilişkin " 'Çek vadesi geldiğinde ödenir' hükmünü Türk Ticaret Kanunu'na koyarak net bir çözüm üretilebilir" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı olarak yaptığı açıklamada, son dönemde konkordato ve iflas sebebiyle ödenemeyen çeklerle ilgili düzenleme yapılacağı ve ibraz yasağının uzatacağına ilişkin haberlerin basın-yayın organlarında yer aldığını belirterek, çekle ilgili düzenlemelerde çözüm üretilirken borçlu kadar alacaklının da dikkate alınmasını istedi. Çekte ibraz yasağında süre uzatılmasının konunun çözümü için yeterli olmadığını söyleyen Baran, "Tüm dünyada kullanılan ve anında nakde dönüştürülebilen bu evrakı, ülkemizde iş dünyası vadeli olarak kullanmayı icat ederek zamana yayılmış bir finansman kaynağı olarak kullanıyor. Ancak, ticaretin 'insani hukukuna' uygun davranmayanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 'Çek görüldüğünde ödenir', 'düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir' hükümlerine dayanarak, ileri tarihli yazılan çeki, öncesinde tahsil etmeye çalışabiliyor. Çeke itibarını kazandırmak, finansman aracı olarak kullanımının devamını sağlamak ve ticari hayattaki işlevini pekiştirmek için geçici düzenlemelerle soruna çözüm olmak yerine 'Çek vadesi geldiğinde ödenir' hükmünü Türk Ticaret Kanunu'na koyarak net bir çözüm üretilebilir" diye konuştu.

Baran, çek alacaklılarının başkaları için borçlu hale gelmemesi, ticari dengelerinin bozulmaması için düzenleme yapılırken, onların alacaklarını tahsil edebilecekleri bir mekanizmanın kurulmasının şart olduğunu vurguladı. - ANKARA