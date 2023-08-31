ATO Başkanı Gürsel Baran: Büyümeyi sürdürebilmek çok önemli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,8'lik büyüme performansının, küresel ekonomideki daralmaya rağmen önemli olduğunu belirtti. Baran, büyümenin sürdürülebilir olması için yatırım, üretim ve ihracatın kucaklayıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,8'lik büyüme rakamına ilişkin, "Depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, küresel ekonomide daralma sinyallerinin sıklaştığı ve bunun da ihracat rakamlarına yansıdığı süreçte büyümeyi sürdürebilmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomideki daralmaya, ihracattaki düşüşe rağmen Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8'lik büyüme performansı göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Baran, ülkenin, küresel ekonominin sancılar yaşadığı salgın sürecinden bu yana büyüme performansını sürdürdüğüne dikkati çekti. Baran, "Depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, küresel ekonomide daralma sinyallerinin sıklaştığı ve bunun da ihracat rakamlarına yansıdığı süreçte büyümeyi sürdürebilmek çok önemli. Büyümenin sürdürülebilir olması için yatırım, üretim ve ihracatın kucaklayıcı hale gelmesini sağlamamız şart." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel büyümenin iki lokomotifi Çin ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen durgunluk sinyalleriyle dış pazardaki daralmanın, içeride üretim ve ihracatı negatif etkilediğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ülke olarak büyümenin kalıcı hale gelerek refah artışına katkı sağlaması için üretim yapımızı elden geçirerek, küresel ekonominin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra da nüfusumuzun yarısı kadar olan gençlerimizi değerlendirecek iş alanları oluşturmamız önem taşıyor. Orta Vadeli Plan'da bu yaklaşımın yer alacağını ümit ediyoruz."