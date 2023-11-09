ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün İstiklal Mücadelesini Örnek Alıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu iş dünyası olarak örnek aldıklarını belirtti. Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Başkentimizin Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ticaret Odası olarak tarihte eşi benzeri görülmeyen bir kararlılık ve azimle Türk milletinin istiklal mücadelesine önderlik eden Atatürk'ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu iş dünyası olarak örnek alıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, mesajında küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık sürecinde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına adını yazdırdığını ifade ederek, "Başkentimizin Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ticaret Odası olarak tarihte eşi benzeri görülmeyen bir kararlılık ve azimle Türk milletinin istiklal mücadelesine önderlik eden Atatürk'ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu iş dünyası olarak örnek alıyoruz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkarak, ülkemizi bilimde, teknolojide, sanayide, ticaret ve ekonomide çok daha ilerilere taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da istiklal ve istikbalin ekonomik bağımsızlıktan geçtiği bilinciyle ticaretimizi, ihracatımızı geliştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - ANKARA