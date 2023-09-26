ATO Başkanı: Ekvator ile ticaret 1 milyar dolara çıkmalı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ekvator ile ticaretin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Baran, Ekvator ile tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilebileceğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ekvator ile ticareti 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ekvator ile ticaretinde muz, kahve ve kakao gibi tarım ürünlerinin önemli bir yeri olduğunu belirterek, söz konusu ülke ile tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilebileceğini ifade etti.

Türkiye ile Ekvator arasında geçen yıl 125 milyon dolara gerileyen bir dış ticaretin söz konusu olduğuna işaret eden Baran, "Bu rakamı her iki ülke lehine yukarıya taşımalıyız. Ekvator ile ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine yükseltmeliyiz." ifadesini kullandı.

Baran, Ekvator'da turizm, dijitalleşme ve enerji yatırımlarının arttığını kaydederek, Türk özel sektörünün ilgili olduğu bu alanlarda yatırımların geliştirilebileceğini aktardı.

Büyükelçi Puma Puma da Ekvator'un Latin Amerika'da yatırım ve ticaret açısından giderek önem arz eden bir merkez haline geldiğini anlattı.

Ülke için petrolün çok önemli olduğunu ve petrol dışındaki ürünlerin ticaretini geliştirmeye gayret ettiklerini belirten Puma Puma, "Ekvator olarak petrol dışı ürünlerin dış ticaretini artırma gayretimiz var. Bunun yanı sıra sanayileşme hedefimiz de var. Bu süreçte Türkiye ile olan iş birliğini çok önemsiyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir Pazar hem de birlikte iş, yatırım ve diğer ülkelere ihracat yapılabilecek bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.